El Rey defiende el protagonismo del turismo en el desarrollo económico de España

El Rey defendió ayer el "papel verdaderamente protagonista" del turismo en el desarrollo económico de España, y el "potencial para mejorar día a día" a pesar del alto número de visitantes y para el que trabajan de forma conjunta las administraciones públicas y el sector empresarial.

"Somos conscientes de que esta industria genera una demanda muy importante de bienes y servicios", ha dicho el Rey en la clausura de la inauguración del Palacio de Congresos de Palma, a la que ha acudido esta noche junto a doña Letizia.

En su alocución, el monarca ha apuntado la labor conjunta de las administraciones como "clave" para coordinar acciones con el fin de consolidar un turismo de congresos que sea "motor adicional de crecimiento económico y de generación de empleo en toda España".

Con el Palacio de Congresos, Palma se refuerza como "una ciudad para el encuentro", ha señalado el monarca, quien ha resaltado la "extraordinaria infraestructura" que supone el edificio, no solo por su arquitectura, sino también por el "impacto social, económico y cultural" que generará para la ciudad y las islas en general. Los Reyes han llegado sobre las 19.30 horas al Palacio de Congresos, donde a sus puertas han sido recibido por más de un centenar de personas, con banderas de España, y a quienes don Felipe y doña Letizia se han acercado a saludar.

Tras su llegada, los Reyes han visitado la instalación, ubicada en el paseo marítimo, y diseñada por el arquitecto Patxi Mangado, han descubierto una placa conmemorativa y han participado en el acto, organizado por la empresa que gestiona la infraestructura así como el hotel anexo, Meliá Hotels International.

En el acto, el presidente y fundador de la hotelera, Gabriel Escarrer, ha defendido las bondades del sector turístico como generador de bienestar social y ha pedido crear "una consciencia colectiva" sobre lo que significa el turismo".

Además, ha solicitado establecer una hoja de ruta para conseguir el modelo turístico deseado en Baleares y ha apostado por abordar temas polémicos como el alquiler vacacional y la turismofobia a la vez que ha pedido una ordenación turística que apueste por la sosteniblidad.

Sobre este asunto también ha hablado la secretaria de Turismo, Matilde Asían, quien ha resaltado que España es el país del mundo más competitivo en esta materia, y la turística ha sido la industria que mejor ha resistido creando empleo a pesar de la crisis. La infraestructura, bajo la responsabilidad pública del Ayuntamiento de Palma y el Govern balear, está gestionada por Meliá, que ha asumido la gestión del equipamiento durante 15 años con un canon anual de 2,1 millones de euros, más un 5,5 % sobre la cifra de negocio.

El objetivo de la infraestructura es fomentar un turismo de negocios que atraiga la llegada de visitantes fuera de la temporada de sol y playa, para avanzar en la desestacionalización.

En el acto, la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, se ha felicitado por haber podido "superar desde el diálogo y la colaboración institucional" los problemas que se han debido superar para poner en marcha el Palacio de Congresos. Ha destacado que esta nueva infraestructura supondrá atraer a las islas un turismo de conocimiento e innovación y avanzar en la diversificación del turismo, con el objetivo de construir una economía más sólida, diversa y competitiva, que reparta mejor la riqueza.

En su intervención, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha destacado que el Palacio de Congresos sea una realidad más de una década después de su proyección, y ha recordado los planes que tiene para la zona en la que se ubica la infraestructura, que pretende convertir en un centro de innovación para la ciudad.

El edificio fue proyectado en 2006 durante el Govern balear de Jaume Matas (PP), comenzó a construirse en 2008, bajo el Ejecutivo autonómico del pacto de progreso, liderado por Francesc Antich (PSOE) y se ha terminado en esta legislatura bajo el Govern del pacto (PSIB-PSOE, MÉS con el apoyo de Podemos), con la socialista Armengol a la cabeza.

El acto, titulado "The show that never ends", ha contado con la actuación de la coral de la Escolanía de Lluc, la Orquesta Sinfónica, la actuación del humorista mallorquín Agustín "El Casta" que caracterizó al rey Jaume III. El evento ha reunido a un millar de invitados, entre autoridades y representantes de la sociedad, la cultura y el sector económico de todas las islas, además de las principales autoridades políticas de las islas y para el que se han acreditado cerca de un centenar de periodistas.