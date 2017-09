La misteriosa desaparición de una mujer embarazada y su hija de 6 años tiene en vilo a Sevilla

La familia de Sandra Capitán Capitán y Lucía Begines Capitán vive angustiada cada hora que pasa sin saber de ellas. Las dos se esfumaron sin dejar rastro el pasado sábado 16 de septiembre, cuando se disponían a comer en su casa, donde las dos vivían desde que Sandra se divorció del padre de Lucía. De hecho, según cuentan fuentes cercanas, la mujer se dejó la freidora puesta en la cocina y la comida a medio hacer.

El cartel que alerta de la desaparición de madre e hija (SOS Desaparecidos).

La madre y abuela de las dos fue quien puso la denuncia y, desde entonces, los cuerpos y fuerzas de seguridad las buscan. Han calificado su desaparición como "de alto riesgo" y se esfuerzan por hallar pistas sobre su paradero, de momento infructuosamente.

Según han contado allegados en 'El programa de Ana Rosa', en Telecinco, tampoco se sabe nada de un hombre, la nueva pareja de Sandra, a quien la familia de la mujer todavía no conoce, por lo que no ha podido facilitar su descripción. Sí lo han hecho de Sandra, que tiene 26 años, mide 1,75 metros, pesa unos 80 kilos y tiene el pelo largo ondulado y castaño.

Lucía, su hija, lleva el brazo escayolado porque sufrió una caída y se lesionó una muñeca. Según estas fuentes, la madre estaría embarazada de apenas tres meses. La preocupación es máxima entre sus familiares y también entre sus vecinos de la avenida de Bellavista.

La madre de Sandra y abuela de Lucía, Josefa Raquel Capitán, ha asegurado a ABC Sevilla que cree que ambas "están retenidas en algún sitio, lo sé, estoy segura". "A mi niña se la han llevado a la fuerza, ella no se iba nunca a ninguna parte sin decírmelo; me llamaba todos los días para que no me preocupara y esto no me cuadra", asevera.

Josefa alerta además del hecho de que en la casa se hayan encontrado "las patatas en la freidora y una hamburguesa a medio preparar", además de que el vehículo de su hija "no se ha movido", algo raro porque ella "iba a todas partes con su coche".

La Guardia Civil y la Policía Nacional piden a cualquiera que pueda aportar información sobre este caso que llamen al 112, al 062 o al 091.