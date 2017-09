Un indigente se convierte en héroe anónimo al salvar la vida a un bebé que encontró en un contenedor en Ourense

Un recién nacido ha sido encontrado en la tarde de este domingo en un contenedor de basura de la ciudad de Ourense por un indigente, que se convirtió en un héroe al salvarle la vida tras alertar de su presencia a una pareja que avisó a los servicios de emergencias. El pequeño ha sido trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) donde permanece fuera de peligro.

Un bebé ingresado en la unidad de neonatos de un hospital (Procreatec/Europa Press).

Según fuentes cercanas a la investigación a las que ha tenido acceso Europa Press, el bebé fue descubierto por un indigente que se encontraba revisando el contenido de un colector situado en el número 20 de la calle Río Bibey. El hombre, cuya identidad no se conoce, avisó a dos personas que paseaban por la calle porque no era capaz de alcanzar al bebé y ellas le ayudaron y llamaron a los servicios de emergencia.

Tras recibir los primeros auxilos, el pequeño, de dos kilos de peso, fue trasladado al CHUO con vida y se encuentra fuera de peligro. Las fuerzas del orden han iniciado una investigación para esclarecer el caso, que ha levantado un gran revuelo entre los vecinos.

El pequeño tenía todavía el cordon umbilical unido a la placenta, según 'La Voz de Galicia', que ha recopilado testimonios de los vecinos que no daban crédito a lo que acababa de pasar. "No me cabe en la cabeza que alguien pueda hacer algo así", decía una mujer, mientras que otra terciaba: "No puede ser de aquí, nadie dejaría un niño tirado en la misma calle donde vive".

Lo cierto es que la Fiscalía de Ourense ha abierto expediente para tratar de proteger al pequeño y en el que pide a la Policía que le informe de las pesquisas que está haciendo para resolver el caso.