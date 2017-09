El conmovedor mensaje del padre de María Molina cuando se cumplen 10 días de su desaparición: 'Cada día que pasa estoy peor'

María Molina Porta es una joven de 15 años que desapareció sin dejar rastro en Tarragona. Desde el pasado 6 de septiembre, su familia intenta por todos los medios conseguir alguna pista que les ayude a dar con su paradero, pero por el momento sus intentos han sido infructuosos. Su padre, David Molina, publicó este fin de semana, cuando se cumplían 10 días sin saber nada de ella, un conmovedor mensaje en su perfil de Facebook por si su hija tiene acceso a la red social, para que lo lea.

Dos imágenes de María con su padre, David, y su madre, Montse (Facebook).

La Guardia Civil ha hecho un llamamiento "muy urgente" a la colaboración ciudadana y ha compartido un cartel en sus perfiles en redes sociales solicitando que cualquiera que vea a la chica llame al 112, al 091 o al 062.

Esta es la chica desaparecida (David Molina Cot/Facebook).

"Hoy hace 10 dias que no estas con nosotros. No escucho tu voz ni me llamas ni sé dónde estás. Cada día que pasa estoy peor, aunque salga a la calle y la gente piense que estoy bien, es porque me hago el duro, pero cuando me quedo solo porque la mama y las tatas se van a dormir me voy a tu habitacion y te juro que entonces es cuando me desahogo y me pongo a llorar", escribe David.

El padre de María hace un llamamiento por si la chica lee sus palabras: "Solo decirte si ves esto que la gente te quiere. La mama, las tatas, toda la familia y amigos de verdad que te quieren estamos muy mal y preocupados y mucha gente que ni nos conocen fisicamente. Te digo amigos de verdad porque los amigos que te ayudan y saben cosas y no hablan esos no son amigos de verdad. Siempre te he dicho que los amigos de verdad son los que tienes al lado para lo malo y lo bueno. QUE SEPAS QUE TE QUEREMOS MUCHO".

La familia no sabe exactamente cómo iba vestida María el día que desapareció, pero ha facilitado una descripción física de su hija. Mide 1,55 metros, tiene el cabello largo y moreno, ojos castaños y complexión física delgada.