La desesperada petición de ayuda de los españoles atrapados en Saint Martin tras el huracán Irma: 'Aquí se mata por una botella de agua'

"No podemos estar más tiempo aquí, tienen que venir a por nosotros, tienen que sacarnos", suplica Sara Cerezo, una odontóloga cordobesa de 27 años que vive en Saint Martin, una de las islas arrasadas por el huracán Irma, que ha dejado decenas de fallecidos y un rastro de destrucción a su paso por el Caribe y que avanza por Estados Unidos ya debilitado y convertido en depresión tropical. Asegura que no hay comida, que no hay agua y que la gente se mata literalmente por conseguir algo que llevarse a la boca.

Una imagen que muestra la destrucción en la isla (Cordon Press) y otra en la que se ve a Sara, de espaldas, cuando Saint Martin era un paraíso (Facebook).

"La gente se mata a tiros, a cuchillazos, por una botella de agua, por un trozo de pan", relata en un vídeo que ha difundido a través de sus redes sociales para reclamar la atención de las autoridades. En la grabación, se ve la enorme devastación causada por el huracán en su casa, que está aún en pie, pero en ruinas. Con la voz rota por la emoción, cuenta que necesita ayuda, que los españoles no están seguros allí. "Nos roban lo poco que nos queda, la información que os llega no es real. No estamos protegidos", asegura.

Sara Cerezo,cordobesa de Pozoblanco,atrapada en San Martín."No hay 10 muertos.Los cadáveres flotan x todos lados".

Otros países están evacuando a sus nacionales, como es el caso de Estados Unidos y, según ha contado Radio Córdoba, el Ministerio de Asuntos Exteriores está haciendo gestiones con la Diplomacia francesa, a la que pertenece la isla, para sacar a Sara y a otros compatriotas -se calcula que la colonia española está formada por unas 30 personas- del país.

"Hay muchísimos muertos, no queda nada, está todo lleno de fallecidos que flotan en las calles, en el mar", relata Sara Cerezo, natural de Pozoblanco (Córdoba), que vive en esta isla, que tiene una parte francesa y otra holandesa.

El presidente francés, Emmanuel Macron, viaja hoy a Saint Martin y a San Bartolomé para estar al lado de los ciudadanos afectados por el huracán Irma, que ha causado al menos 10 muertos en las islas caribeñas, aunque se teme que las cifras sean mucho mayores. Además, se están dando robos y saqueos en unos casos porque los delincuentes aprovechan la situación de caos y en otros, por la desesperación de los afectados por esta catástrofe.