Hillary Clinton defiende su matrimonio y rememora los momentos más duros vividos por la infidelidad de Bill

"Hubo momentos en los que no estaba completamente segura sobre si nuestro matrimonio podía sobrevivir", escribe Hillary Clinton en 'What Happened' (Qué pasó), el libro que sale a la venta mañana y en el que analiza qué salió mal para que ella, que era la favorita, perdiera las elecciones presidenciales frente a Donald Trump. Pero en él, la política demócrata también se detiene en episodios de su vida privada, también los más terribles, como la infidelidad que costó la presidencia a su marido, Bill Clinton, y a punto estuvo de costarle también su matrimonio.

Hillary Clinton (Cordon Press).

Aunque ya había hablado de aquel capítulo de su vida en otros libros en el pasado, durante la carrera presidencial, cuenta Hillary Clinton, se dio cuenta de que aquello todavía se cuestionaba. “Lo oí de nuevo en la campaña de 2016… ‘Ahora son solo matrimonio en el papel' decía la gente”. Y por eso decidió aparecer en un programa de televisión, en vísperas de uno de sus debates con Trump, para explicar por qué perdonó a su marido.

“En esos días, me hacía las preguntas que me importaban: ¿Todavía le quiero? ¿Todavía puedo estar en este matrimonio sin ser alguien irreconocible para mí? Las respuestas eran siempre sí”, aclara ahora en el libro. Aunque admite que el proceso fue muy difícil y muy largo para ella, no se siente decepcionada ni se arrepiente de la decisión que tomó.

También habla sobre los que cree que fueron sus motivos para perder las elecciones partiendo como favorita. "Él tuvo bastante éxito en apelar a una nostalgia que pudo dar esperanza, consuelo, resolver quejas, a millones de personas blancas que estaban enfadadas por lo que habían ganado otros", ha explicado en una entrevista con CBS a propósito del libro, la primera desde su dolorosa e inesperada derrota electoral hace diez meses.

"Yo entendí que había muchos estadounidenses que, por la crisis financiera, estaban enfadados. Y había resentimiento. Yo lo sabía, pero creí que mi responsabilidad era intentar ofrecer respuestas a eso, no avivarlo", explicó. "Creo que fue un error, porque muchas personas no querían oír mis planes. Querían que compartiera su enfado. Y debería haber hecho un mejor trabajo en demostrarles que lo entiendo", agregó.

Hillary Clinton comienza el próximo 18 de septiembre un tour por 15 ciudades, empezando por Washington, para presentar su nuevo libro y sobre su futuro, lo tiene claro: "No volveré a ser candidata, pero no he terminado con la política porque literalmente creo que el futuro de nuestro país está en juego".