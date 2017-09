Irma, el mayor huracán de la historia, arrasa Barbuda y lo convierte en un lugar 'inhabitable'

El paso del huracán Irma por Barbuda ha dejado al menos un muerto y ha causado daños en alrededor del 95 por ciento de las viviendas de la isla, según ha confirmado el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, quien ha confirmado que la víctima mortal es un niño. "Barbuda es prácticamente inhabitable", ha subrayado Browne, que ha detallado que "no hay agua, no hay teléfono, no hay nada".

Árboles caídos en Fajardo (Puerto Rico). No hay fotos de Barbuda porque no se puede llegar al país (Cordon Press).

En una entrevista concedida a la cadena de televisión local ABS tras sobrevolar la isla, Browne ha dicho que lo que ha visto es "desgarrador" y "absolutamente devastador", agregando que "de forma preliminar, la destrucción en Barbuda no tiene precedentes". "La isla está literalmente en el agua, lo que es en sí mismo una amenaza en términos de enfermedades transmitidas por mosquitos", ha manifestado, añadiendo que el coste de las reparaciones "no sería menor a 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros)".

"No es una exageración. Es la destrucción total, Barbuda ahora mismo es un conjunto de escombros", ha dicho, resaltando que "en las próximas 18 horas se va a movilizar una cantidad sustancial de recursos para enviarlos a la isla y dar un alivio temporal". Browne ha destacado que la situación "no tiene precedentes debido al tipo de tormenta", argumentando que 'Irma' "podría ser fácilmente el huracán más potente en recorrer el Caribe, y es extremadamente desafortunado que Barbuda estuviera en su camino".

Asimismo, ha alertado de que el país "está potencialmente amenazado por otra tormenta, el huracán 'José'", adelantando que "podría haber que evacuar a los residentes de Barbuda". "De hecho, creo que Barbuda es difícilmente habitable ahora mismo", ha sostenido, añadiendo que puede que haya que evacuar "a todos los habitantes de Barbuda" y llevarlos a Antigua "hasta que se pueda restaurar algún tipo de normalidad".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a los residentes de Antigua que puedan alojar a personas de Barbuda que lo hagan para ayudar a los afectados, argumentando que "es una absoluta necesidad". "Son todos nuestros hermanos y hermanas y hay que hacer lo posible para ayudarles", ha resaltado. "La evacuación será fundamental en caso de que 'José' amenace la región", ha recalcado, reconociendo que parte de la población podría resistirse a una evacuación y pidiendo que se comprenda la amenaza existente.

"Creo que aquellos que puedan encontrar alojamiento en Antigua deben hacerlo, independientemente de 'José'. No diría que es obligatorio en este momento. Si 'José' amenaza Antigua y Barbuda no habría otra elección que evacuar. Hacer otra cosa es ponerse en peligro", ha indicado. Browne ha puntualizado que 'Irma' ha causado daños en el aeropuerto, afectando a la pista de aterrizaje y asegurando que en estos momentos no puede recibir vuelos. "Llegar a Barbuda es un desafío", ha reconocido.

El primer ministro de Antigua y Barbuda ha afirmado que la segunda isla, Antigua, no ha sufrido daños de consideración tras el paso de 'Irma', de categoría cinco en la escala de Saffir-Simpson y que avanza en estos momentos con vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora.