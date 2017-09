Juana Rivas cuenta su historia por primera vez: 'Me dijo que aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir'

A Juana Rivas le cuesta relatar algunos de los episodios que vivió por si sus palabras, de alguna manera, llegan a sus hijos, pero finalmente se ha sincerado en ‘El programa de Ana Rosa’, de Telecinco, y ha explicado su versión de la historia más mediática del verano, que ha incluido su desaparición durante un mes junto a sus dos hijos para evitar entregarlos a su expareja, Francesco Arcuri, que ella sostiene que le infringió malos tratos durante años. Ha explicado capítulos concretos, como una noche en la que ha asegurado que “sintió que iba a morir” a manos de Francesco.

Juana Rivas, en un momento de la entrevista ('El programa de Ana Rosa'/Telecinco).

Por entonces, su hijo pequeño debía de tener unos seis meses. Ella, ha recordado, llevaba tiempo pidiendo a su esposo que salieran los dos una noche a divertirse como pareja. Él se negaba y Juana optó por salir ella sola con los amigos que ambos tenían en común. Debía de ser la noche de San Juan y regresó tarde a casa, de madrugada. A su llegada, Francesco, ha relatado Juana, la estaba esperando y, según ella, la recibió cogiéndola “del pelo”. Es en este punto cuando Juana duda si seguir hablando o no. Teme que sus hijos averigüen de alguna forma lo ocurrido y sufran por ello. Alentada por la presentadora, Ana Rosa Quintana, continúa con su relato.

“Me empieza a golpear por toda la casa y, al final, me encuentro en sillón y me está estrangulando”. Juana ha reconocido que intentó luchar y “quitarle las manos”, pero que no pudo hacerlo, ya que, según ha contado, “pierdo las fuerzas porque no puedo respirar. Yo ahí veo que me estoy muriendo”.

Cree que él se percata de que apenas respiraba y que por eso decidió soltarla, “pero yo ya me había hecho mis necesidades encima y él me dijo que no me preocupara, que aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir”.

Ha asegurado que no fue la única vez que la maltrató, que “ha habido muchas”. En otra ocasión, ella echó pimiento a la paella y él se enfadó porque le produce alergia, así que la cogió “por los pelos” y la puso contra la pared delante de sus hijos, según ha explicado Juana.

La primera vez que padeció maltrato físico fue, tal y como ella ha afirmado, cuando le comunicó que quería venir a España de vacaciones. Por la mañana le pidió perdón, pero ella tenía claro que no iba a volver con él después de aquello. Lo que lo cambió todo es que Juana averiguó, al llegar a su pueblo, Maracena (Granada), que estaba embarazada, así que él vino y estuvieron viviendo juntos tres años.

En España, después de tener a su hijo mayor, continuaron los malos tratos. Una amiga lo descubrió y la convenció para ir al médico, quien la derivó al Instituto de la Mujer y acabó por decidir denunciar. En el juicio, Francesco fue condenado a dos meses de prisión y a tratamiento psicológico y recibió una orden de alejamiento de Juana de un año y tres meses, tal y como ella ha comentado en la entrevista.

Cuando finalizó el plazo de la orden de alejamiento, él le escribió una carta de amor. Volvió a quedar con él, que “se portó como un ángel” durante un mes, y retomaron la relación. Después, se quedó embarazada de su segundo hijo y se marchó a Italia a vivir con él, pero continuaron los golpes y las palizas, una de ellas, en la calle, por haberla visto hablando con unos chicos para pedirles un cigarrillo. La arrastró por el suelo, la metió en el coche y le pegó un puñetazo en la cara.

Juana Rivas pide a la Justicia que no la hagan volver a Italia porque “va a ser un machaque”. Ha sostenido que los amigos de Francesco no van a declarar a favor de ella por temor a represalias, pero que también van a visitar a sus hijos y que están pendientes de ellos.

Juana se lamenta de que las gestiones de su ex pareja en Italia han ido más rápido que las suyas en España y que eso le ha favorecido a él. Por eso optó por ‘desaparecer’ con sus hijos, para evitar que se los llevara porque ellos “son también víctimas de violencia de género”, ha asegurado.

LA DESGARRADORA DESPEDIDA DE SUS HIJOS

Juana tuvo que medicarse para poder entregar a sus hijos a la Guardia Civil. Intentó que la despedida fuera lo más calmada posible para que los niños estuvieran tranquilos y le decía a Gabriel, el mayor, que no se preocupara, que “nos vamos a ver muy pronto”.

Gabriel, sin embargo, se agarró fuertemente a ella. Cuando “lo despegan” de ella, Juana se desploma y, mientras está en el suelo, le escucha gritar por el pasillo, “con una voz deformada que nunca había oído en él: ‘¡mamá, te quiero! ¡Eres la mejor madre del mundo!’”.

Desde que Francesco Arcuri se los llevara a Italia, hace ya una semana, Juana no ha podido hablar con ellos porque, tal y como manifiesta, cuando ha llamado, él ha colgado rápidamente el teléfono.

De la Justicia, espera que “me apoye y nos deje tener un futuro”, pero en España porque regresar a Italia “sería un error y un mal ejemplo” para los niños. Está convencida de que, si va allí, “él va a volcar su rabia contra ellos” porque “yo soy una lagartija y este hombre es un dragón”.

Pese a todo, Juana Rivas no pierde la esperanza y cree que “ha pasado todo esto tan gordo y tan horrible porque, después de la noche, viene el día”. A pesar de todo lo ocurrido, asegura que, dentro de un año, “me veo aquí [en España] con mis hijos”.