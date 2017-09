Pablo Casado hace el Camino de Santiago con su mujer para agradecer el 'milagro' de la recuperación de su hijo

Tras dos años intensos y sin apenas descanso, Pablo Casado, el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular, ha disfrutado este verano, por fin, de unas vacaciones familiares. Y la elección del destino no se ha hecho al azar, tiene un significado muy especial para toda la familia. Su mujer y él han recorrido la parte final del Camino de Santiago en cumplimiento de una promesa y en agradecimiento por la buena salud de la que hoy goza su hijo Pablo, que nació extremadamente prematuro y ahora es un niño perfectamente sano y feliz a sus tres añitos.

Pablo Casado y su mujer, a su llegada a Santiago de Compostela.

El dirigente popular está casado con la psicóloga alicantina Isabel Torres Orts, nieta del fundador de la empresa de caramelos Damel. Se conocieron en su etapa universitaria y tienen dos hijos, Paloma y Pablo. El menor de los dos nació prematuramente, en la semana 25 de embarazo. Pesó solo 700 gramos. La recuperación del niño fue, según dicen sus padres, un pequeño "milagro", porque había grandes riesgos para su supervivencia que, afortunadamente, superó con éxito. Su emoción al llegar a Santiago de Compostela fue, por este motivo, muy grande.

Junto a su mujer, junto a la estatua del Apóstol que hay al entrar en el término municipal de Santiago de Compostela.

Su viaje culminó el pasado 25 de agosto, pero arrancaron el día 21 en Sarria (Lugo), completando así el último tramo del conocido como Camino Francés. Han logrado la Compostelana después de recorrer más de 100 kilómetros, en etapas de unos 25 o 30 cada una que completaban en unas 7 horas. A lo largo del recorrido otros peregrinos les miraban sorprendidos cuando se los encontraban caminando por la ruta jacobea o los saludaban al verlos haciendo un alto y reponiendo fuerzas en un restaurante.

El político, junto a su hijo en una imagen de su perfil de Instagram.

Pero no ha sido un camino exento de contratiempos. A las habituales ampollas que padecen casi todos los peregrinos y de las que no se han librado ni Pablo ni Isabel, el político tuvo que sumar una pequeña lesión en sus rodillas, que les hizo temer un abandono. Tuvo que acudir a un centro de salud donde le 'recetaron' unas rodilleras gracias a las cuales pudo continuar adelante. Pablo Casado no tiene ninguna lesión previa, pero las largas etapas 'rompepiernas', llenas de subidas y bajadas, le hicieron sufrir esa inflamación que, por suerte, no tiene más importancia.

El sábado 26 de agosto, como colofón de su viaje, el matrimonio acudió a la Misa del Apóstol. Precisamente por encontrarse en la capital gallega, Pablo Casado no pudo tomar parte en la multitudinaria manifestación que recorrió las calles de Barcelona para protestar por el trágico atentado que costó la vida a 16 personas el 17 de agosto, así que rezó por las víctimas en el interior de la catedral de Santiago de Compostela.

Sus niños, Paloma y Pablo, en una fotografía compartida recientemente por su padre.

No sabemos si Pablo Casado le habrá pedido al Santo Apóstol, además de salud para su familia, fortaleza para encarar el nuevo curso político que está a punto de comenzar. Lo que es indudable es que tanto él como su mujer habrán disfrutado de la riqueza paisajística y gastronómica de Galicia y del viaje interior que supone el Camino de Santiago, una experiencia que todo el que vive recomienda sin dudarlo.