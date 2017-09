La familia de Pilar Garrido niega que fuera maltratada y se aferra a la inocencia de su marido

"Yo conozco a Jorge y creo que es inocente. Lo que quiero es que busquen a los verdaderos culpables. Para yo decir que Jorge es culpable me tendrían que dar otras más pruebas. Yo no creo que es Jorge, por lo tanto creo que no se ha encontrado a los culpables". Así de tajante se ha mostrado Rosa María Santamans, la madre de Pilar Garrido, la española asesinada en México después de que su marido denunciara su secuestro a primeros de julio.

La madre de Pilar (a la derecha) con los padres de Jorge, en México (EFE).

La hermana de Pilar, Raquel, también ha salido en defensa de su cuñado al asegurar que su hermana nunca fue maltratada: "Mi madre, ella y yo teníamos una palabra en clave para usarla si había peligro y Pilar nunca la utilizó", ha explicado, al tiempo que ha dicho que su hermana era "una mujer extrovertida, valiente y con una gran personalidad, feliz con su vida, sus proyectos y su familia".

Ha contado que el matrimonio y su hijo tenían planes en España porque no querían que su hijo, de un año, creciera en Tamaulipas, uno de los Estados más violentos de México, pero que esos planes eran para cuando hubiera que escolarizar al niño, a los tres años. Ha desvelado que su hermana y su marido querían poner sendos negocios en España cuando llegase ese momento y ha detallado que su hermana tenía planes de viajar a Valencia a finales de julio, "pero con billete de ida y vuelta", descartando de este modo que Pilar quisiera abandonar a su marido y quedarse en España.

También ha contado que su sobrino, con el consentimiento de Jorge Fernández, vivirá temporalmente con la familia materna en España. "Mi nieto es mexicano y es español, se va a venir conmigo mientras su papá no esté aquí. Yo me comprometo a devolverlo; lo tiene que cuidar su papá. Pero las autoridades se han portado muy bien, me han hecho los papeles rápido. Tengo el cuerpo de Pilar para llevarlo a España", ha explicado por su parte la madre de Pilar Garrido.

El caso de la desaparición y muerte de la valenciana dio esta semana un vuelco de 180 grados cuando la Procuraduría (fiscalía) de Tamaulipas (noreste) acusó a su marido de golpear y estrangular a su mujer, dejando el cadáver al lado de una carretera cuando volvían de pasar unos días en la playa. No obstante, Jorge Fernández siempre ha sostenido que la familia regresaba el 2 de julio a Ciudad Victoria cuando un vehículo con dos hombres los interceptó para intentar robarles el automóvil, pero acabaron llevándose a su esposa, de 34 años.

El abogado de Fernández, Martín Lozano, remarcó hoy en declaraciones a Efe que la Procuraduría tiene elementos "muy débiles", especialmente porque falta determinar "la causa de la muerte" de Garrido, por lo que espera lograr la liberación de su cliente.