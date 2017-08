La CIA avisó en mayo a España de un posible atentado del ISIS en La Rambla de Barcelona

El director del diario catalán 'El Periódico', Enric Hernández, que es quien firma la información exclusiva que se ha hecho pública hoy, ha detallado los pormenores de esta noticia. Así, ha asegurado que fuentes del Gobierno catalán le informaron a principios de junio de que la CIA había alertado a los Mossos d'Esquadra y al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de que el ISIS estaba preparando un atentado en Barcelona, "específicamente en La Rambla".

Heridos en el atentado de La Rambla, en Barcelona, el pasado 17 de agosto (Getty Images).

El responsable de este rotativo ha explicado en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, que si en su día no se publicó esta información fue para "no generar alarma" y que pensó que "se tomarían las medidas preventivas" y que el atentado perpetrado este 17 de agosto en la calle barcelonesa "no se produciría".

Fuentes de la lucha antiterrorista han confirmado a EFE esta información y añaden que la Policía Nacional alertó ese mismo día al jefe de Información de los Mossos, Manel Castellvi, que también la habría recibido, según la imagen del documento al que tuvo acceso el rotativo barcelonés.

Esa nota de los servicios de inteligencia estadounidenses rezaba: "Información no corroborada de veracidad desconocida de finales de mayo del 2017 indicaba que el Estado Islámico de Irak y Ash-Sham (ISIS) estaba planeando llevar a cabo ataques terroristas no especificados durante el verano contra emplazamientos turísticos muy concurridos en Barcelona, España, específicamente en la calle La Rambla".

Las fuentes antiterroristas, que subrayan que este mensaje afecta "única y exclusivamente al ámbito de la prevención en materia de protección de seguridad ciudadana", consideran que ese aviso debería haber obligado a los Mossos a reforzar la presencia policial en las Ramblas durante los meses de julio y agosto.

El documento que ha publicado hoy 'El Periódico'

El aviso de la CIA advertía de que éste no podía utilizarse "de ninguna manera que exponga o comprometa las fuentes o métodos de inteligencia, y no puede ser utilizada en relación con procedimientos judiciales extranjeros o nacionales ni para otros fines legales, judiciales o administrativos", han informado a EFE las fuentes.

En esa alerta de los servicios de inteligencia de Estados Unidos no figuraba ningún dato, como filiaciones, direcciones o matrículas de vehículos, que pudiera ser utilizado más allá de la mera prevención en materia de seguridad ciudadana que, recuerdan las fuentes, es competencia exclusiva de los Mossos en Cataluña.

Esa comunicación fue recibida por los Mossos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en el que también participa la policía catalana.

Dieciséis personas perdieron la vida como consecuencia de los ataques terroristas en La Rambla y Cambrils. Catorce fallecieron como consecuencia del atropello masivo de Barcelona, dos de ellos niños, una más perdió la vida a manos del terrorista conductor de la furgoneta, que usó su coche para huir, y una más murió en Cambrils. Más de 130 personas resultaron heridas de diversa consideración como consecuencia de los atentados.