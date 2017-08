Las emotivas palabras de Hafida Oukabir, hermana de dos de los terroristas, en un acto en Ripoll: 'El dolor es compartido, todos hemos llorado'

Haifa Oukabir, hermana de Moussa Oukabir, abatido por los Mossos tras el atentado en Cambrils, y de Driss, en prisión por su presunta pertenencia a la célula yihadista, ha hablado de "dolor compartido" en la multitudinaria concentración contra el terrorismo que se celebró el sábado en Ripoll (Girona).

Hafida Oukabir, en el acto de Ripoll, visiblemente emocionada (EFE)

Más de 2.000 personas, según fuentes de la policía local, se han concentrado en la plaza Abad Oliba de Ripoll para reclamar paz y condenar el terrorismo después de los atentados ocurridos el pasado jueves en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Visiblemente emocionada, la hermana de los Oukabir ha rechazado el terrorismo y ha pedido unidad para evitar que se repita: "Para que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas que no tienen justificación no explicación y que no tienen nada que ver con el Islam".

Se ha mostrado esperanzada en que Ripoll y Catalunya "sabrán responder, como han hecho siempre, contra estos ataques de homofobia y xenófobos" que no tienen cabida en una sociedad democrática, ha añadido.

Ha calificado de verdadero problema que un joven nacido o llegado de pequeño a Catalunya "se rebele contra su país, que es lo más preciado que tiene, su ciudad".

"Quiere decir que tenemos un verdadero problema, que no tenemos que esconder", ha defendido, por lo que ha reclamado que se afronte desde las instituciones, Gobierno, Generalitat, municipios, comunidad musulmana y entidades religiosas, sociales y culturales de toda Cataluña.

"Hablemos claramente y seriamente de como afrontar el futuro, como podemos incluir a estos jóvenes para que formen parte plenamente de la sociedad catalana, que sientan que Catalunya es su tierra", ha pedido. Y ha insistido en trabajar para que "sean capaces de rechazar cualquier mensaje radical o extremista".

"Los musulmanes que vivimos en Ripoll y en Cataluña no podemos agradecer más las muestras de apoyo. El dolor es compartido, todos hemos llorado, la incomprensión por lo que ha pasado es la misma", ha expresado la comunidad musulmana a través del discurso leido por Haifa.

Durante la escasa hora que ha durado el acto en la plaza de Ripoll se ha podido escuchar en distintas ocasiones el lema "No tengo miedo", coreado por los asistentes y acompañado de aplausos. Además, distintos participantes han expresado sus sentimientos a través de pancartas entre las que se han podido leer frases de condena como "solo el amor salvará el mundo", "juntos contra el terrorismo", "el islám es paz" o "sus guerras, nuestros muertos".

En el acto han estado presentes más de 30 asociaciones del municipio, entre ellas la comunidad musulmana de Ripoll, además de los cuerpos de seguridad, los equipos de emergencia y gran parte de los ciudadanos de esta localidad de poco más de 10.000 habitantes, en la que residían los miembros de la célula terrorista que cometió los atentados.