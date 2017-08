El conmovedor gesto de Heather con la familia marroquí a la que ayudó durante el ataque en Barcelona

Heather Martin, enfermera de profesión en el Hospital General de Buffalo, en Nueva York, se encontraba de tiendas por La Rambla la tarde en la que una furgoneta desató el pánico en la capital catalana, mató a 13 personas -cifra que posteriormente aumentó a 15- e hirió a más de 100.

Velas como forma de homenaje a las víctimas del atentado en Barcelona (Reuters/Cordon Press)

Ella buscaba un vestido para su próximo 30 cumpleaños y lo que encontró fue terror, pánico y desconcierto, pero entre todo el bullicio se fijó en una pequeña de 10 años que socorría a su madre, tendida en el suelo.

“Había gente gritando por sus seres queridos en diferentes lenguas” cuenta Heather según el diario online Newsday. “Creo que en ese momento supe lo que había ocurrido. Mi corazón se hundió”, pero el miedo que invadió a la joven enfermera no pudo con su instinto profesional y rápidamente se acercó a Fátima El Oubai, la pequeña de origen marroquí que esperaba ayuda de cualquier desconocido.

Corrió hacia la niña y mientras ésta pedía que no dejase morir a su madre, ella le dio un fuerte abrazo y le dijo en español que fuera traduciendo a su madre todo lo que ella iba diciendo.

Heather salió en la televisión estadounidense mientras retransmitían lo ocurrido (gofundme.com)

En ese momento Heather socorrió a otro niño herido que resultó ser primo de Fátima, Aboubakr El Hamzaoui, de siete años, y uno de los heridos más graves tras el atentado que aún se encuentra en el Hospital de Vall D’Hebron.

Una vez pasados los peores momentos la enfermera se puso en contacto con una amiga suya y tras una intensa conversación llegaron a la conclusión de que debían hacer algo para ayudar a la familia de Fátima tras los terribles momentos vividos, por eso ha fundado GoFundMe, una web para recaudar dinero que destinará a los cuidados de los El Ouabi. En total planea conseguir 10.000 dólares (algo más de 8.000 euros), aunque por el momento solo ha logrado 2.565 $ (2.151 euros).

Antes de regresar a Estados Unidos, Heather quiso visitar a la familia en el hospital y vivió un emocionante reencuentro con Fátima. “I love you, thank you, I love you!” decía la pequeña mientras se abrazaban, un abrazo que duró varios minutos y donde Heather, cuenta, ya no vio el terror reflejado en sus ojos.

Fátima tiene claro qué quiere ser de mayor: enfermera, como su nueva amiga Heather, algo que a la joven estadounidense le parece todo un homenaje a lo ocurrido y le hace sentir muy orgullosa.