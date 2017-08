Julian, el niño australiano al que se dio por desaparecido, es una de las víctimas mortales del atropello de Barcelona

Tristemente, el destino de Julian Cadman ha resultado ser trágico. El niño de 7 años, al que se dio por desaparecido poco después del terrible atropello masivo en La Rambla, es una de las 13 víctimas del atentado en la capital catalana. Pese a que su familia compartió su foto en las redes sociales para tratar de encontrarlo, las fuerzas de seguridad aseguraron que estuvo siempre localizado y, aunque no facilitaron su estado de salud, dijeron que estaba ingresado en un hospital y hoy, finalmente, han confirmado que forma parte de la lista de 13 fallecidos en Las Ramblas.

Julian Cadman (Facebook/Europa Press).

El niño, que tiene doble nacionalidad australiana y canadiense, y su madre habían viajado a Barcelona para asistir a una boda. Su madre, gravemente herida, está ingresada en un hospital catalán. El padre no estaba en Barcelona con ellos, pero tras conocer lo ocurrido viajó desde Sidney hasta la ciudad condal para estar con su familia, que hoy ha recibido la peor noticia que le pueden dar a alguien: que este pequeño de 7 años ya no se encuentra entre nosotros.

La confusión ha rodeado el paradero de Julian desde que el pasado jueves se convirtió en víctima del atentado cuando paseaba con su madre por la Rambla. Su familia lo buscó intensamente a través de las redes sociales, donde solicitaba colaboración para encontrarlo.

Los Mossos d’Esquadra aseguraron ayer que no buscaban a “ningún menor” desaparecido y que siempre lo tuvieron localizado. Añadieron, incluso, que estaba ingresado en un hospital, algo que, tristemente, no era así, porque no es que haya fallecido hoy como consecuencia de las heridas, sino que siempre formó parte de la trágica lista inicial de 13 fallecidos en Barcelona, a la que se sumó la mujer que perdió la vida en Cambrils (Tarragona).