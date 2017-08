Testigos de la masacre: 'Había personas en el suelo y la gente estaba corriendo y llorando'

El último balance de víctimas del atentado terrorista de Barcelona ha dejado al menos 13 fallecidos y un centenar de heridos. Algunos testigos que se encontraban en el lugar del suceso han relatado cómo han vivido el atropello que ha causado el pánico en la ciudad condal.

Al menos 13 fallecidos y un centenar de heridos (Getty Imges).

El taxista Óscar Cano vio bajar a la furgoneta blanca que invadía el carril peatonal a gran velocidad haciendo ‘ese’. ‘He visto salir volando a varias personas’, declaraba a la emisora ‘TV3’.

Tranquilamente estaba sentada Joan Pere Margalef, de Flix (Tarragona), en el tramo alto de la Rambla, cuando: ‘De pronto se ha oído un ruido muy fuerte, me he levantado de un brinco y me he colocado detrás de la silla; justo entonces una gran furgoneta blanca me ha pasado por delante a gran velocidad’, cuenta en declaraciones a ‘La Vanguardia’.

RELACIONADO: Toda la información sobre este trágico ataque terrorista

Rebeca, del Hotel Lloret Rambles relata en el mismo medio: ‘Es trágico, he visto varias personas en el suelo atropelladas y la gente estaba corriendo y llorando’. ‘La furgoneta ha bajado por el centro arrasando con todo’, añade.

José Luis cuenta que su mujer estaba en El Corte Inglés cuando se ha producido una evacuación del comercio y ‘una estampida humana se la ha llevado por delante’, relata a ‘El Periódico de Cataluña’.

RELACIONADO: Los Reyes condenan el atentado en la capital catalana: 'No nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona'

Algunos de los testigos son extranjeros y también han relatado el suceso.

Will Ako, de 26 años y de Londres, cuenta al ‘Daily Mail’ que estaba comiendo en un restaurante con su familia cuando el caos se desplegó: ‘Vi a un par de personas a unos 30 metros por la carretera agachándose alrededor de lo que parecía alguien en el suelo y que estaba pidiendo ayuda’.

Débora, de origen argentino y residente en Barcelona, se encontraba minutos antes del atropello en la Rambla: ‘Estoy en shock, no lo puedo creer. Había estado ahí hacía un momento. Vi la camioneta (...), vi la cara del terrorista, estaba parada ahí’, ha explicado en el periódico argentino ‘Clarín’.