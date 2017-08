El atropello de París se investiga como un acto terrorista

Aún no se ha confirmado si el atropello contra varios militares en la localidad de Levallois-Perret, a 6 kilómetros de París, se trata o no de un atentado, pero sí que ha sido "un acto voluntario". El alcalde del municipio, Patrick Balkany, en declaraciones a los medios de comunicación congregados en el lugar de los hechos, ha manifestado que no es él quien deba calificarlo, pero “se está investigando como acto terrorista”.

Un hombre ha atropellado a varios militares con su vehículo en el barrio parisino de Levallois-Perret (Cordon Press)

Algunos testigos señalan que el coche se encontraba en un callejón sin salida cercano y habría acelerado, en dirección prohibida, al pasar el grupo de diez militares que se dirigían al vehículo con el que iban a iniciar su jornada de vigilancia. De esos diez militares, seis resultaron heridos, dos de ellos graves. Inmediatamente después del atropello, el conductor se dio a la fuga a gran velocidad.

Los militares atropellados forman parte del despliegue de la operación Sentinelle, el dispositivo antiterrorista puesto en marcha tras el ataque contra el periódico satírico 'Charlie Hebdo'.

Por el momento, las autoridades francesas buscan al autor de los hechos, que sigue en paradero desconocido, y al coche marca BMW de color oscuro con el que se produjo el atropello. Balkany ha asegurado que se están revisando detalladamente todas las cámaras de seguridad de la ciudad.