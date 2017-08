Reino Unido no reconoce el pago millonario por su salida de la UE

El Gobierno británico no reconoce la cifra de 40.000 millones de euros como la cantidad que está dispuesto a pagar como compensación por la salida de la Unión Europea,en el marco del proceso del 'Brexit', según ha contado un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May.

El dominical 'The Sunday Telegraph' informó en su última edición de que Reino Unido estaría dispuesto a abonar hasta 40.000 millones de euros como parte del acuerdo de salida de la Unión Europea, citando a tres fuentes cercanas a la estrategia de negociación británica.

May también tendrá que lograr una cifra que su partido esté dispuesto a aceptar (Getty Images).

"En cuanto a esta cifra, yo no la reconozco", ha afirmado el portavoz de la 'premier' británica, en declaraciones a la prensa. "La primera ministra ha dejado claro en la carta de invocación del Artículo 50 que Reino Unido y la Unión Europea deben discutir un acuerdo justo tanto en derechos como en obligaciones como Estado miembro", ha señalado.

Reino Unido tiene menos de dos años para negociar con la Unión Europea los términos de su abandono del bloque, una maniobra sin precedentes tras más de 40 años de vínculos políticos, económicos y legales. Las primeras rondas de negociaciones han tenido pocos progresos y el equipo negociador de la Unión Europea ha pedido más claridad a los británicos sobre sus objetivos.

Al ser preguntado directamente sobre si Reino Unido es partidario de presentar una cifra económica para pagar su salida en esta fase de las conversaciones, el portavoz de May ha rechazado pronunciarse. "No voy a entrar en una ronda de declaraciones sobre las negociaciones o sobre la estructura concreta que tienen", ha aseverado.

Se prevé que el dinero que Reino Unido destine a su salida del bloque comunitario proceda de los fondos ya comprometidos para el presupuesto de la UE. La cantidad económica dependerá también del tipo de acuerdo provisional que logre Reino Unido.

Reino Unido todavía tiene que aclarar que tipo de pacto provisional desea, por lo que es difícil de calcular la estimación de lo que podría llegar a destinar finalmente.

Además de lograr un acuerdo que satisfaga a Reino Unido y a la Unión Europea, May también tendrá que lograr una cifra que su partido esté dispuesto a aceptar. Algunos euroescépticos argumentan que Reino Unido no debería pagar nada por salir del bloque y cualquier acuerdo que sea percibido como generoso con Bruselas podría causar una revuelta en el seno de la formación de May, el Partido Conservador británico.

Por otra parte, el portavoz de May también ha hablado sobre la situación en Venezuela y ha asegurado que es una tragedia que haya tantas muertes por la represión de las manifestaciones, por lo que ha abogado por impulsar una acción urgente para impedir que la situación empeore más.