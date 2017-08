Continúa la huelga en El Prat al no alcanzar un acuerdo entre las partes

El comité de huelga de Eulen ha decidido mantener todos los paros previstos en los controles de seguridad del Aeropuerto de Barcelona El Prat, ya que no ha alcanzado ningún acuerdo con la dirección de la empresa.

Aglomeración de gente en el aeropuerto de El Prat por la huelga (Europa Press)

Los trabajadores están llamados a secundar esta huelga parcial los días 6, 7, 11 y 13 de agosto, con paros de una hora de duración a las 05:30, 10:30, 16:30 y 18:30 horas. A partir del 14 de agosto la protesta se intensificará y los paros pasarán a ser indefinidos y de 24 horas.

Según ha explicado el abogado del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro, en declaraciones a los medios en un receso de la reunión que han mantenido los trabajadores con la empresa y Aena con la mediación de la Generalitat desde las 13.30 horas de este viernes.

Ha recordado que la dirección de Eulen conoce las reivindicaciones de los trabajadores desde hace más de diez días, y ha criticado que no haya aportado ninguna propuesta concreta: "No puede venir con la pretensión de que vamos a avanzar, de muestra de buena voluntad; todos tenemos buena voluntad pero esto no da para desconvocar, ya no definitivamente la huelga, sino ni tan siquiera suspender parte del calendario de la huelga".

El abogado de la plantilla ha asegurado que la intención del comité de huelga era intentar avanzar hacia un marco de negociación que diera posibilidades de atajar los problemas de fondo, entre los que ha citado el "estrés por imposición de jornadas extenuantes", periodos mínimos de descanso y otras cuestiones retributivas.

Ha afirmado que estos problemas están "directísimamente relacionados con la incongruencia entre la carga de trabajo y la dimensión de la plantilla".

García Quinteiro ha señalado que, de todos los puntos que componen la tabla reivindicativa elaborada por la asamblea de trabajadores, la empresa no ha cuantificado ninguno, y ha puesto como ejemplo el plus que piden los trabajadores de 250 euros por trabajar en el Aeropuerto de Barcelona, sobre el que la empresa no ha aportado ninguna cifra, ni tampoco ha concretado a cuántas personas prevé contratar para reforzar la plantilla.

Según el abogado, Eulen ha aportado "propuestas vagas", que no se corresponden al hecho de que están informados de la huelga y de las reivindicaciones de los trabajadores desde hace más de una semana.

El comité de huelga también ha reprochado a la dirección de la empresa que no haya suspendido el juicio que se celebrará la próxima semana tras el conflicto colectivo presentado por la compañía contra la huelga argumentando errores en la asamblea de trabajadores en la que se decidió convocar diversas jornadas de huelga a partir de este viernes.

"Cuando nos digan que ya han estudiado y valorado y tenga cierta precisión, nosotros valoraremos si esa oferta es congruente", ha asegurado, aunque ha afirmado que hasta ahora no se ha convocado ninguna otra reunión.