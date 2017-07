Ferraz responde contundente a Díaz que lo aprobado en los congresos federales es de 'obligado cumplimiento'

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha asegurado este lunes que en el PSOE nunca se ha dado la situación de que haya que elegir entre dos lealtades, y que tampoco sucederá ahora, respondiendo así a la preocupación que planteó este domingo la presidenta andaluza, Susana Díaz, en la clausura del Congreso del PSOE andaluz.

Preguntada por este asunto en una rueda de prensa en Ferraz, Lastra ha recordado también que las resoluciones que aprueban los congresos federales son "de obligado cumplimiento" y se ha mostrado convencida de que en el PSOE "no se va a dar nunca el caso de una federación del partido que haga algo contra una resolución del Congreso federal". "Precisamente aquellos que más hablaban de la cultura del partido saben tan bien como nosotros lo que es la cultura del partido", ha añadido.

Sánchez asegura que lo que es importante, que es sumar para ganar" (Europa Press).

La 'número dos' del PSOE ha evitado entrar en confrontación con la presidenta andaluza y ha optado por hacer hincapié en que "lo que la sociedad andaluza está esperando es que haya un presidente del Gobierno del Estado que sea socialista" porque "cuando mejor le ha ido a Andalucía es cuando ha habido gobiernos socialistas en Andalucía y en España".

Así, ha recalcado que el líder socialista, Pedro Sánchez, ha dejado claro que la Ejecutiva va a "practicar lo que es importante, que es sumar para ganar", porque un PSOE dividido es "lo que quiere la derecha". Por eso, ha dicho, la dirección federal se pone "a disposición del socialismo andaluz para fortalecerlo y ayudar a ganar las elecciones andaluzas y también para apuntalar una próxima victoria de Pedro Sánchez".

Y ha añadido que en ese esfuerzo se sienten "correspondidos por todos los compañeros de España, por todos". "Lo que interesa a todos en el partido es sumar para ser imparables", ha subrayado, añadiendo que Ferraz ayudará a todos a ser "más fuertes, creíbles y coherentes".

Lastra ha incidido en que Pedro Sánchez habló en Sevilla "de unidad" y de que todos los socialistas hablan "el mismo lenguaje, el de la igualdad, la solidaridad, la libertad y también la lealtad" y que también de lealtad y del "gran partido" que les une a todos también habló Díaz. "Con eso nos quedamos", ha resumido.

Sobre el motivo de fondo de las discrepancias, la apuesta por la plurinacionalidad, Lastra ha defendido que las resoluciones del Congreso son de obligado cumplimiento y que no hay diferencia en cómo las entiende la dirección federal y la presidenta andaluza.

ESPAÑA COMO LA ENTENDÍA LA FUNDACIÓN ALFONSO PERALES

"Nosotros defendemos una España federal en la que quede claro que hay diferentes sentimientos nacionales pero que eso no lleve a que haya una diferencia económica entre los españoles", ha dicho antes de remachar que así es como lo entendía la fundación (del PSOE andaluz) Alfonso Perales y "no hay ninguna discrepancia".

Además, ha remarcado que en el PSOE no se dará la disyuntiva de tener que elegir entre dos lealtades porque nunca se han hecho propuestas en las que "lo que sea bueno para un territorio sea malo para otro" sino "políticas beneficiosas para toda la sociedad".

Lastra ha dado por cerrado el debate sobre el modelo territorial en el PSOE, precisando que éste se abrió con la declaración de Granada y se ha cerrado en el 39 Congreso Federal. Ahora, ha añadido, ella no ha oído a nadie en el partido que "pretenda abrir este debate" ni tampoco oponerse a lo que se aprobó en el cónclave. Es más, ha sostenido que todos van a trabajar "codo con codo" con la dirección para desarrollarlas.

Según ha explicado, las resoluciones se pactaron en "el órgano más sagrado" para los socialistas, de manera que no solo son de obligado cumplimiento sino que "es un debate que está cerrado hasta el próximo Congreso". Y ha enmarcado en la normalidad que los congresos regionales aprueben documentos que no sean idénticos a los federales --"si no, no haríamos congresos federales con documentos", ha alegado--. En todo caso, el del Congreso federal es "el programa máximo", ha remarcado.