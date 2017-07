Trump cesa a su jefe de Gabinete y lo sustituye por un exmarine implacable con la inmigración

De forma desafiante y a través de su red social favorita, Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes el cese de su hasta ahora jefe de Gabinete, Reince Priebus, señalado esta semana por el nuevo director de Comunicación, Anthony Scaramucci, como responsable de una serie de filtraciones que le afectaban.

Priebus supuestamente se había posicionado en contra de Scaramucci al enterarse de su inminente nombramiento, lo que desató un cisma en el que el jefe de Gabinete ha optado por la discreción. El director de Comunicación, en cambio, no ha escatimado críticas y ha llegado a calificar a Priebus de "maldito esquizofrénico paranoico" en declaraciones a un periodista de 'The New Yorker'.

Tras todo tipo de especulaciones, Trump ha anunciado el cese de su Priebus y el cambio de puesto del hasta ahora secretario de Seguridad Interior, para el que el presidente sólo tiene de momento buenas palabras.

"Estoy encantado de informaros de que acabo de nombrar al general John F. Kelly jefe de Gabinete. Es un gran estadounidense y un gran líder. John ha hecho un trabajo espectacular en Seguridad Interior. Ha sido una verdadera estrella de mi Administración", ha publicado Trump.

En un último mensaje, el presidente ha agradecido a Priebus su "servicio y dedicación al país". "Hemos logrado mucho juntos y estoy orgullo de él", ha dicho en redes sociales, para poco después -y de viva voz- defender ante los periodistas que "Reince es un buen hombre" y Kelly "hará un trabajo fantástico", según el portal de noticias Politico.

El vicepresidente, Mike Pence, también ha dado las gracias a Priebus "por su amistad y servicio" y le ha atribuido "una parte enorme del éxito" de la Administración. El 'número dos' de Trump también ha felicitado a su "amigo" Kelly, de quien espera que hará "un gran trabajo".