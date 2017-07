Florida llora a Snooty, el manatí más longevo del mundo, que ha muerto en un accidente nada más cumplir 69 años

El South Florida Museum es un museo especializado en la historia natural y cultural de la costa del Golfo de Florida. Alberga el acuario Parker Manatee, donde vivía hasta hace poco Snooty, el manatí más longevo del mundo y el animal más querido del acuario, donde falleció trágicamente en un accidente poco después de haber cumplido los 69 años.

Snooty era la estrella del acuario (South Florida Museum/Facebook).

Todos los años le hacían una gran fiesta de cumpleaños a Snooty, con tarta incluida, para festejar su longevidad, que le hizo digno de entrar en el Libro Guinness de los Records. Este año, el gran día para el manatí fue el pasado sábado, 22 de julio. Cientos de familias habían acudido a cantarle el cumpleaños feliz a este tierno animal que, en esta ocasión, degustó un enorme pastel hecho de piña, fresas y zanahorias.

FOTOGALERÍA: Su 'cumple' era cada año una fiesta grande en el South Florida Museum

Nadie podía sospechar, en esos momentos tan festivos, que el cumpleaños iba a tener un trágico desenlace para el manatí. Horas después, como cada noche, Snooty y sus compañeros de tanque, Randall, Baca y Gale abandonaron su 'casa' a través de un canal para que se pudieran llevar a cabo las tareas de mantenimiento y limpieza del tanque.

Tanto Randall como Baca y Gale salieron sin problemas, pero por un fallo que se está investigando en estos momentos, Snooty no corrió la misma suerte y no nadó por el canal para salir a otro tanque y poder subir a la superficie a tomar aire. Los cuidadores del acuario lo encontraron muerto a la mañana siguiente. "Parece que Snooty pudo entrar a esa área, pero no logró salir de ella", dijo durante una conferencia de prensa Jeff Rodgers, jefe de operaciones del museo, quien calificó la situación como un "devastador accidente".

El pastel de cumpleaños de Snooty (South Florida Museum/Facebook).

Al día siguiente, el público asistente al acuario lloró al enterarse de la terrible noticia, especialmente los niños, los mayores admiradores de este manatí. En su honor se dejan desde el sábado dibujos, flores y tarjetas para recordar a Snooty, al que le están preparando un funeral a la altura de la fama de este manatí tan especial.