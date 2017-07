Si contestas e-mails y llamadas de trabajo en tu tiempo libre, esto te interesa

Ya existe una empresa en España que ha prohibido a sus empleados responder a e-mails y llamadas corporativos durante su tiempo libre. Axa Seguros aprobó, la semana pasada, su convenio colectivo regulando el asunto y los sindicatos ya se han pronunciado al respecto para que este ‘derecho a la desconexión’ se extienda a todos los trabajadores españoles.

UGT pide que el derecho a la desconexión se incluya en el Estatuto de los Trabajadores (GTRESONLINE)

Axa Seguros ha regulado el derecho de sus asalariados a desconectar fuera de la jornada laboral y lo ha hecho mediante su convenio colectivo, donde dejaba constancia de que tenían derecho “a no responder a los emails o mensajes profesionales fuera del horario de trabajo”, a excepción de “causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales”.

Tras la difusión de esta medida en los medios de comunicación, UGT ha reclamado incluir el llamado ‘derecho a la desconexión’ en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en la del Estatuto de los Trabajadores. También el Gobierno reconoció, en marzo, estar estudiando el asunto, por lo que es probable que muy pronto puedas disfrutar, de verdad, en tu tiempo libre.

No se trata de una utopía, puesto que este derecho laboral ya está reconocido como tal y regulado en un país como Francia desde el pasado 1 de enero. Si bien esta ley no obliga a los trabajadores a apagar el teléfono móvil, abre la puerta a la negociación entre trabajadores y empresas para que los primeros no estén obligados a estar pendientes de sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante su tiempo de descanso.

UGT pide dar un paso más en España y que sea la legislación -no las empresas, como en el país vecino- quien establezca los límites, aunque el sindicato también apunta a la necesidad de que aparezca en la negociación colectiva, con una formación específica de gestión del tiempo del trabajo para los trabajadores que se puedan ver afectados por tecnologías que difuminan los límites entre la vida profesional y personal”.

Sea como fuere, el hecho de estar pendiente del correo electrónico, de mensajes y llamadas corporativas ya se ve, de manera generalizada, como trabajo, por lo que, a buen seguro, se ceñirán -siempre que sea posible- a la jornada laboral en un futuro no muy lejano.