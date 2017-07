La admirable hazaña de Lucas, que recorrerá 2.600 kilómetros en bicicleta por los huérfanos del ébola en África

Su nombre el Lucas García Romero, tiene 24 años y la semana pasada ha comenzado su gran misión: completar en 26 días una ruta de 2.600 kilómetros con su bicicleta para recaudar dinero que se destinará a los huérfanos por el ébola en África.

Lucas en una de las fotos que ha publicado en la página de Facebook donde va narrando su viaje (Harambee España/Facebook)

Viajará desde Gotemburgo (Suecia) hasta San Sebastián, atravesando siete países, para conseguir un total de 26.000 euros (irá sumando 10 euros por cada kilómetro recorrido), en el marco de este proyecto solidario ‘2ROOTS-Juntos por África’.

Toda esta solidaria aventura podrá seguirse a través de la página de Facebook “Harambee España”, y también desde el blog 'https://steemit.com/@the2rootsproject'.

Por el momento, según cuenta en la página, ya ha completado su primera etapa, que comprendía un viaje desde Gotemburgo a Grenaa (Dinamarca), tras pedalear a lo largo de cien kilómetros y cuatro horas de ferry.

“Día difícil, pero muy contento con el resultado. He tardado en salir porque no me llegaba la tienda de campaña. Toma de contacto y sensaciones positivas con el peso de la bici, llevo unos 16kg de equipaje entre ropa, portátil, tienda de campaña, placa solar, camping gas", relata García Romero.

En su segundo día, según cuenta Lucas, “he estado descansando, jugando con algunos niños y bañándome en el lago que hay al lado de la zona de acampada".

También recuerda que este viaje es "por una buena causa" y, por ello, pide a los ciudadanos que le ayuden a conseguir el reto, ya sea donando a través de la web de la ONGD 'http://www.harambee.es' y en 'https://www.migranodearena.org/es/', o compartiendo el reto para llegar a más gente y recibir ánimos.