La OMS trabajará para que la cobertura universal de salud llegue a toda la población mundial

Los escalofriantes datos ofrecidos por el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, reflejan que el 40 por ciento de la población mundial carece de protección social.

(OMS/Europa Press)

Durante su discurso en la Foro político de alto nivel celebrado en Nueva York (EEUU), ha señalado que esta debe ser "la máxima prioridad de la OMS", ya que opina que "es un asunto ético" y un "derecho humano fundamental". "¿Queremos que nuestros conciudadanos mueran porque son pobres? ¿O millones de familias que caen en la pobreza porque carecen de protección contra riesgos financieros?", se ha preguntado.

La OMS ha incluido la cobertura universal de salud en la Agenda de Desarrollo Sostenible, que considera debe ser un compromiso principalmente político; asimismo, destaca que la inversión para conseguir este objetivo también tienen beneficios más allá de la salud, por ejemplo en la pobreza.

"La recompensa potencial es tremenda. Son los niños que sobreviven más allá de su quinto cumpleaños porque están inmunizados. Son las mujeres las que pueden iniciar pequeñas empresas porque no gastan todo su capital en el cuidado de la salud. Son hombres que no mueren antes de su tiempo de una enfermedad no transmisible", ha destacado en su discurso.

Para ello la OMS catalizará la participación proactiva y la incidencia política con las estructuras y líderes políticos mundiales, regionales y nacionales, incluidos los jefes de Estado y los parlamentos nacionales; y, por otro lado, ayudará a los países a determinar dónde se ubican en la UHC, en relación con otros, comparando sus logros.

Asimismo, documentará las mejores prácticas para mostrar a los países lo que ha funcionado en otros lugares y lo que podría funcionar para ellos, para que los países aprenden mejor de otros países que consideran sus pares; y darán asistencia técnica - basada en las necesidades específicas de los países - en toda la gama de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la salud.