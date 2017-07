Melania Trump llega al Museo de Cera de Madrid

La figura de la primera dama de EEUU, Melania Trump, ya acompaña a la de su marido en el Museo de Cera de Madrid tras un acto de presentación que se ha realizado en una sala interior para evitar posibles incidentes como el ocurrido durante la inauguración de la figura de Donald Trump, cuando una activista de Femen irrumpió con el torso desnudo y al grito de 'Grab them by the balls'.

Melania Trump ya está junto a su marido en el Museo de Cera de Madrid. (Europa Press)

El director de comunicación del Museo de Cera de Madrid, Gonzalo Presa, ha destacado que se han tardado más de seis meses en hacer la representación de la actual primera dama estadounidense, "principalmente debido a la colocación del cabello pelo a pelo, que es natural y más largo que el de Donald".

Presa ha explicado que el museo realizó una petición para conocer las medidas exactas para realizar con más fidelidad la representación de Melania, pero solo han conseguido recabar los datos más principales, como la medida de su cadera.

En cuanto al vestido que porta la primera dama, Presa ha comentado que al principio pensaban vestirla con el mono que utilizó el día de su investidura, pero luego "pensando en el físico de la primera dama" creían que "iba a quedar así más espectacular".

Para elaborar ambas figuras no han contactado directamente con la Casa Blanca, sino con la Organización Trump, ya que cuando comenzaron el proceso Donald Trump aún no había sido investido presidente, justo el mismo día que se conoció su victoria para ser el primer museo de cera que exhibiera la figura del presidente de los Estados Unidos, y trabajaron casi sin descanso, día y noche".

Además, ha recordado que normalmente realizan también la figura de las primeras damas, pero Michelle Obama no se encuentra en el museo porque "no recibieron ninguna respuesta por parte de la Casa Blanca y dejaron el proyecto".