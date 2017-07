De pasar hambre a triunfar como soprano: la dura historia de Ermonela Jaho, que conquista al mundo con su voz

"No tengo una gran voz ni un talento innato y natural, pero he trabajado muchísimo. Es importante ser sincera, humilde y verdadera y no tener vergüenza de contar de dónde vienes ni lo que has hecho". Así de rotunda se muestra Ermonela Jaho, una soprano que está conquistando el mundo con su forma de interpretar y que ha tenido que tocar fondo antes de convertirse en la gran soprano que es.

Ermonela Jaho (EFE).

La suya es una historia de trabajo y sacrificio, dos valores que han marcado su vida y que ella quiere ensalzar en un mundo en el que parece que todos anhelan el éxito rápido y fácil. "Conecto mucho con los jóvenes y les digo que una vida con experiencias es lo que hace a los artistas. No quiero contar mi historia de 'pobrecita', pero todo lo que me hace sentir feliz ha nacido de un gran sacrificio, y, si yo lo pude hacer, ellos también", cuenta en una entrevista con Efe.

Nació en Albania, hija de una profesora y de un militar que tuvieron 5 hijos. Ella dice que sus padres eran personas con ideales y sueños, muy generosos pero muy pobres. Cuenta que de niña tenía una timidez casi patológica y que el canto era su forma de liberación. Solía cantar a escondidas ante un espejo. A los 14 años, tras enamorarse de 'La Traviata', supo que quería convertirse en una cantante lírica y desde entonces peleó por su sueño hasta la extenuación.

Entró en una escuela de canto, pero no podía ir bien vestida, porque su familia era pobre, y sus compañeros se burlaban de ella por eso y porque no tenía casi de nada, lo que le hacía mucho daño. Recuerda haber llorado mucho de niña. Y fue creciendo, pero su vida tardó mucho en mejorar. Emigró a Italia y trabajó cuidando ancianos para costearse sus clases de canto. Reconoce haber pasado hambre y haber sufrido depresión. Pero hoy proclama orgullosa que ese duro camino valió la pena.

Ermonela Jaho, en un momento de su interpretación de 'Madama Butterfly' (Teatro Real/Europa Press).

"Soy muy normal, he sufrido el hambre y la depresión y pienso que el mayor sufrimiento forja a los grandes artistas", asegura, y cita al novelista estadounidense Ernest Hemingway, que decía: "Un escritor no puede ser grande si no ha tenido una infancia verdaderamente difícil".

Enamoró al Teatro Real con su 'Traviata', un papel que ya ha interpretado "más de 240 veces"; volvió con 'Otello' y ahora lleva desde el 27 de junio con 'Madama Butterfly', a la que interpreta esta noche por última vez y con la que ha cosechado un éxito tremendo capaz de poner de acuerdo al público y a los críticos, por su voz y por su forma de interpretar, con la que logra transmitir una emoción genuina y pura.

Este año cantará en Sidney y por primera vez en Buenos Aires, luego irá a París y más tarde empezará con los ensayos de 'Il tritico', con 'Suor Angelica', y luego con 'Thais' y Plácido Domingo. "Gracias, España por esta oportunidad. El Real ha creído en mí y dejo parte de mi corazón aquí", concluye esta mujer a la que el éxito sonríe y que no ha dejado nunca de pelear por su gran sueño.