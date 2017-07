Los ‘secretos’ de Soraya Sáenz de Santamaría, la mujer más poderosa de España

Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, es la mujer más poderosa de España y una de las líderes clave en el futuro político del país.

Sin embargo, esta mujer que manda sobre los espías del CNI y llegó a acumular hasta once cargos en al primera legislatura de Mariano Rajoy, ha sabido salvaguardar tanto su vida privada como algunas de sus posiciones y ambiciones políticas. En torno a este misterio trabajan las periodistas Gabriela Bustelo y Alejandra Ruiz-Hermosilla, que publican en 'La Esfera de los Libros' la primera biografía no autorizada sobre su figura: ‘La vice-presidenta’.

El misterio rodea a la mujer más poderosa de España. (Getty Images)

En sus páginas se desvelan algunos secretos de Sáenz de Santamaría, su trayectoria como estudiante, sus apoyos familiares, las rencillas y tensiones en su propio partido… Una compilación de datos, anécdotas y opiniones a veces encontradas que terminan dejando al lector el juicio final sobre la trascendencia un personaje esencial para entender los últimos años de la política en España.

El viaje en autobús que lo cambió todo:

La vida de Soraya Sáenz de Santamaría dio un giro copernicano en el verano del 2000. Entonces solo era una joven abogada del Estado con plaza en León, pero se enteró que había una vacante en La Moncloa y cogió un autobús en Valladolid con destino a Madrid para hacer la entrevista de trabajo. Quien la entrevistó fue Francisco Villar, director del gabinete de Mariano Rajoy, entonces ministro del Interior. “¿A usted le asusta pasar el día entero gestionando líos?”, cuenta la propia Sáenz de Santamaría a menudo que le preguntaron. “No”, respondió inmediatamente y con rotundidad. Y hasta hoy.

La trayectoria de Sáenz de Santamaría estuvo desde sus inicios ligada a la de Mariano Rajoy. (Getty Images)

Una alumna brillante:

Las periodistas rastrean el pasado de Sáenz de Santamaría en su Valladolid natal, donde se la recuerda como una joven discreta, pero también como una alumna brillantísima. Se recogen los testimonios de profesores y personal del Instituto Zorrilla, un centro público muy reconocido y prestigioso incluso fuera de la ciudad. “Si sacaba un 9,90 en Historia se ponía a llorar, y más si otra había sacado un 10. Tenía que ser la más. Ahora, los profesores la adoraban”, cuentan.

Sáenz de Santamaría no solo destacó en los años de la EGB, sino que con solo 26 años se sacó una de las oposiciones más difíciles que hay, la de abogado del Estado, quedando como la número dos de su promoción, la de 1999.

El apoyo de su madre:

Entre los apoyos más importantes de Sáenz de Santamaría destaca el de su madre, Petra Antón, tanto en plano profesional como en el laboral. En el libro se recuerda cómo ella misma ha admitido que su madre ejerce de ‘comentarista’ política. Además, se revela que desde que nació su hijo Iván en 2011 su madre se traslada temporadas de Valladolid a su casa en el barrio de la Fuente del Berro Madrid para ayudarla.

Desde 2005 está casada con el también abogado del Estado Iván Rosa Vallejo. (GTRESONLINE)

Su discreto marido:

Otro de sus pilares es el que constituye su marido, Iván Rosa Vallejo, con quien se casó en 2005. De perfil discreto y poco amigo de los actos públicos, es difícil encontrar imágenes e información sobre él. En el libro uno de los puntos de vista más reveladores sobre su personalidad es el de Alfonso Alonso, presidente del PP en el País Vasco y una de las personas más cercanas a Sáenz de Santamaría en el partido. “Es un tío superequilibrado. Y eso te da cierta seguridad. La ayuda muchísimo. Le da un punto de estabilidad extraordinario. Él es discreto y no le importa nada que la top sea ella, porque está orgulloso”, cuenta. La propia Soraya ha revelado en entrevistas que él es quien se encarga, por ejemplo, de organizar la casa.

Eso sí, en el libro se recuerda también la polémica por el nombramiento de Rosa como asesor jurídico del Departamento Internacional de Telefónica en 2012. Según las periodistas Sáenz de Santamaría se ausenta desde entonces siempre que en el Consejo de Ministros haya alguna decisión que pueda afectar a la compañía, para evitar suspicacias.

Soraya Sáenz de Santamaría junto con su marido y su hijo I´van en la cabalgata de Reyes de 2013. (GTESONLINE)

La foto de la polémica:

Entre las grandes polémicas protagonizadas por Soraya Sáenz de Santamaría destaca su posado relajada, descalza y con un vestido de Rosa Clará para ‘El Mundo’. Las periodistas recuerdan la enorme polémica que suscitó la imagen y hablan por primera vez con el fotógrafo responsable, Luis Malibrán, quien revela detalles sobre la sesión y su posterior publicación, que se había pactado para una sección de un dominical y terminó en la portada del periódico. Para Sáenz de Santamaría, que se sintió traicionada por la prensa, supuso un antes y un después en su relación con los medios de comunicación.

¿Sin ideología?

A la hora de dibujar un perfil político de Sáenz de Santamaría el libro se debate entre quienes la tachan de tecnócrata sin ideología, experta en la gestión pero sin un proyecto claro, y quienes la ven como el posible relevo de su eterno jefe, Mariano Rajoy.

En el primer grupo se sitúa claramente y sin ambages el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo: “Cuando Soraya llegó a Madrid en el año 2000, si hubiera sido el PSOE quien buscaba asesores jurídicos en vez del PP, Soraya habría aterrizado en el PSOE, donde se habría instalado con absoluta tranquilidad. Si tú le preguntas en qué cree políticamente, no hay manera. Yo no he sabido nunca en qué cree".

Soraya Sáenz de Santamaría en el cierre de campaña de las últimas elecciones. (Getty Images)

¿La ‘niña de Rajoy’?

Cuando a Soraya Sáenz de Santamaría Rajoy la nombró por primera vez portavoz de su grupo parlamentario en sustitución de Eduardo Zaplana en 2008 no fue bien recibida. Incluso entre sus propias filas se le dio el peyorativo sobrenombre de ‘la niña de Rajoy’. Lejos ha quedado ese malvado apodo una vez demostradas sus dotes parlamentarias y de liderazgo. Sin embargo, tal y como plantea el libro, queda por ver si su futuro político podrá extenderse más allá del de su actual jefe.

Soraya Sáenz de Santamaría es vista por algunos analistas como un posible relevo de Mariano Rajoy. (Cordon Press)