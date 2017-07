A medida que se cumplen años crece también la preocupación sobre cómo será nuestra vida en los últimos años, si necesitaremos cuidados y quién se encargará de proporcionarlos. Al mismo tiempo es preciso solucionar la gestión de nuestro patrimonio y su herencia por los hijos el día de mañana. Juntando ambas cuestiones, cada vez más personas manifiestan ante los notarios su inquietud por saber si es posible beneficiar en la herencia al hijo o hijos que se hayan encargado de sus cuidados.

“Hemos pasado de familias con muchos hijos, en las que los abuelos vivían con la familia (tipo ‘Cuéntame’), a un número cada vez más reducido de hijos cuya emancipación es cada vez más tardía. Al mismo tiempo la longevidad es mayor y hay conciencia de que se puede llegar a muy viejo, en condiciones socio sanitarias mejores, pero con necesidad de cuidados”, explica el notario Javier Ríos.

Con carácter general en España, haya o no haya testamento, cuando hay hijos la herencia se divide en tres partes. La primera es el tercio de la legítima, que se divide entre los hijos a partes iguales. La segunda es la mejora, que se debe repartir entre hijos y descendientes, pero no necesariamente a partes iguales. Y la última es el tercio de libre disposición, que como su nombre indica se puede otorgar a quien se desee.

Desde el Colegio General del Notariado recuerdan las ventajas de hacer testamento ante notario para ordenar la mejor disposición de estos tres bloques. Se trata de un documento para el que solo es necesario el DNI y que cuesta tan solo entre 38 y 50 euros, pero que evita innumerables problemas, además de permitirnos beneficiar al hijo que nos haya cuidado.

“Y hay que tener en cuenta un detalle de suma importancia: quien ordena soy yo, no mis hijos, de forma que, si un hijo se compromete a cuidarme y otros no lo hacen, no necesito la conformidad de estos últimos para distribuir la herencia beneficiando a quien me cuide”, subraya Javier Ríos.

Ríos desgrana las posibilidades técnicas: “En principio podemos asignar a ese hijo(s) una tercera parte de la herencia, que es la que se llama tercio de libre disposición. También podremos beneficiarlo con el tercio llamado de mejora. Y todo lo anterior, además de la legítima estricta que le corresponde”.

La proporción en la que se puede beneficiar a un hijo resulta más clara aún viéndolo en porcentajes sobre un caso concreto: “Si tengo dos hijos, a uno le puedo entregar un máximo, en torno a un 83% de mi herencia; si son tres hijos, le puedo dejar a uno aproximadamente el 77% de la misma”.

Ríos no solo recomienda hacer testamento, sino además ser lo más concreto posible. “Hay personas que me piden que redacte su testamento premiando ‘a quien me cuide’. Aquí entramos ya en arenas movedizas. La realidad nos muestra, en muchas ocasiones, que quien ha fallecido ha tenido la sensación de haber quedado desasistido. Pero para heredar, todos los que podían haber cuidado a esa persona presumen de haberlo hecho: “yo la llevaba al médico”; “yo me la llevaba a comer los domingos”; “yo le hacía la compra”…. Desgraciadamente aparecerán cuidadores en todas las esquinas y ya tenemos el pleito asegurado”, lamenta.

Si cambian las circunstancias tampoco tiene por qué ser un problema: el testamento puede modificarse en cualquier momento. Además, Ríos recuerda que se pueden introducir “controles” para garantizar que los cuidados prometidos se han producido efectivamente.

La normativa incluso permite otras opciones: “Si el hijo quiere mayores garantías, se puede acudir a otras fórmulas para transmitirle en vida una propiedad con la obligación de prestarle los cuidados que necesite e, igualmente, con las garantías precisas para que cumpla su compromiso o, en caso contrario, pierda lo recibido”.

Con todo, insiste en que el mejor consejo es que se acuda a un notario para explicar nuestro caso concreto y buscar así la mejor solución. El asesoramiento, además, es gratuito.