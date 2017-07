Crece la preocupación por la española Pilar Garrido, desaparecida en México hace dos semanas

No se sabe nada de ella desde el pasado 2 de julio, cuando Pilar Garrido volvía con su marido y su bebé de la playa de La Pesca, en el Golfo de México, cuando unos hombres armados les hicieron detener su vehículo y se la llevaron. Su marido y su hijo escaparon y denunciaron a las autoridades los hechos. Nadie ha pedido rescate. Su familia española, que reside en la localidad valenciana de Massalavés, no deja de buscarla por todos los medios, incluidas las redes sociales, mientras que la policía mexicana investiga el caso.

Pilar Garrido Santamans (Facebook).

Pilar Garrido Santamans vivía desde hacía unos tres años en Ciudad Victoria, en el estado mexicano de Tamaulipas. El pasado 2 de julio se encontraba en La Pesca, una localidad turística en el noroeste del estado, donde había decidido pasar unos días de descanso junto a su marido y a su bebé. Cuando regresaban a casa, un grupo de hombres armados les interceptó, según el relato de los hechos que ha hecho su marido a las fuerzas de seguridad mexicanas.

Luis Alberto Rodríguez, portavoz de seguridad de Tamaulipas, ha explicado que el estatus jurídico para la investigación es el de "persona no localizada", porque no se puede considerar un secuestro, dado que hasta el momento no ha habido una petición de rescate, lo que resulta muy poco común en casos similares. Tampoco hay "indicios de que pudiera estar privada de su libertad", ha señalado la Fiscalía estatal en una nota informativa.

De acuerdo con la denuncia de su marido, "a ella la bajaron del vehículo", pero permitieron que él y el bebé continuasen con su camino. Tras escapar con el pequeño, el marido puso rápidamente en conocimiento de las autoridades lo sucedido y desde entonces se ha activado su búsqueda, de momento sin ningún fruto.

La Fiscalía estatal ha realizado diversos operativos de búsqueda en la región de Soto La Marina en los que "han participado decenas de Policías Federales y de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, con apoyo de caninos y un helicóptero".

El caso se investiga como algo muy poco habitual y con todas las líneas de investigación abiertas en un estado marcado por la violencia entre los diferentes grupos del crimen organizado, principalmente el cártel del Golfo y los Zetas, y de estos con las fuerzas de seguridad.