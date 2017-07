'Mad Cool' y la familia de Pedro Aunión publican un comunicado conjunto sobre la fatídica noche del accidente

Una semana después de la trágica muerte del acróbata Pedro Aunión durante su actuación en el festival 'Mad Cool' la organización ha hecho público un comunicado en el que explica algunas de las actuaciones de aquella noche.

Pedro Aunión falleció en un terrible accidente cuyas causas se están investigando. (Facebook)

Por una parte, aclaran que, si bien se suspendidó el ensayo general del miércoles por razones climatológicas, "anteriormente la dirección del festival sufragó y grabó tres días de ensayos previos a la puesta en escena del número en el festival fuera del propio recinto y, posteriormente, se hizo también un ensayo general el martes ya dentro del recinto".

Explican también que "la escueta redacción del primer comunicado, y el tiempo en el que es publicado, responden a una orden directa de la Policía juidical acrca de no facilitar ninguna información que pudiera entorpecer una investigación en curso".

Mad Cool insiste en el argumetno de la seguridad para no suspender los conciertos: "Siguiendo la propia experiencia de la organización y los criterios de los expertos de los distintos cuerpos de seguridad del Estado, ambos organismos asumieron de común acuerdo no suspender los conciertos ya que existía más riesgo en el desalojo del público asistente que en lo contrario. Ante el desconocimiento de gran parte del público de lo sucedido, un desalojo precipitado podría haber causado situaciones no deseadas de inseguridad para el público asistente".

Por su parte, los familiares de Pedro Aunión piden "que se respeten sus momentos de duelo".

Finalmente, ambas partes anuncian que ya están trabajando en la creación de "un espacio de creación artística dentro del evento que llevará su nombre" y servirá de homenaje a su memoria.

"Para su familia, y para todas las personas que conforman Mad Cool, lo más importante es la ausencia de Pedro, que siempre será injusta, inmerecida y dolorosa para sus amigos y familiares, sea cual sea la causa de la misma".