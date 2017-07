El drama de sacarse el carné de conducir este verano: indignación entre aspirantes y autoescuelas por falta de examinadores

Silvia B. D. es una joven madrileña de 30 años que, como tantos otros, fue dejando el trago de ponerse a conducir. Lo fue dejando tanto que le había cogido “respeto”, incluso “miedo y pereza”. Pero tras quedarse en paro y ante la posibilidad de que le pidieran el carné para optar a un puesto de trabajo decidió liarse la manta a la cabeza. El pasado martes tenía que haberse examinado… pero no pudo.

“Tuve la mala suerte de que me tocara un martes, uno de los días que se está haciendo huelga, así que tenía un 50% de posibilidades de que el examinador que se me había asignado la hiciera o no. Me avisaron por teléfono y al menos no tuve que ir hasta Móstoles…”, relata.

Miles de alumnos no saben cuándo podrán examinarse (GTresonline).

Eso sí, ahora tendrá que decidir si quiere seguir dando clases (con el consiguiente gasto de dinero y sin tener la certeza de si habrá otra fecha de examen este verano) o bien esperar hasta septiembre, perdiendo práctica y teniendo en cuenta que ya se ha anunciado una huelga indefinida.

Silvia es solo una de las 7.000 personas que en toda España no pueden examinarse cada vez que hay una jornada de protesta, 4.000 según la DGT. El sindicato de funcionarios, que apoya la huelga de examinadores, calcula que se han perdido alrededor de 50.000 pruebas, y que la situación no podrá normalizarse al menos hasta enero o febrero de 2018.

Los examinadores llevan en huelga desde este mes de junio, con paros convocados cada lunes, martes y miércoles desde el día 19, para pedir un aumento del complemento específico del colectivo que haga más atractiva esta actividad frente a otras que se realizan en la Jefatura de Tráfico.

Los examinadores llevan protestando desde el pasado mes de junio. (EFE)

“El problema no viene de la huelga, sino de antes”, opina Abel Andrés Ayuso, director de la Autoescuela Prado, en la zona del Vicente Calderón, en Madrid. “Venimos arrastrando una falta de examinadores desde el año 2008, antes en Madrid había más de 100, ahora no llegan a 70”, explica.

Para Andrés Ayuso el fin de las protestas no solucionaría el problema, si bien éstas se están produciendo “en el peor momento“ para las autoescuelas. “La gente suele aprovechar el fin de curso para sacarse el carné”, cuenta. Debido a la falta de examinadores llevan años sufriendo restricciones, de manera que “antes un profesor llevaba a examinarse a 16 alumnos al mes, ahora solo puede llevar 6”.

Dice entender a los examinadores dado que actualmente “no es un puesto atractivo”, pero para su negocio y el de muchos compañeros esta campaña de protestas es una estocada en muchos casos mortal. “Ya hay autoescuelas que están cerrando y si esto sigue así cerrarán muchas más”.

Por su parte, la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) ya ha inciado los trámites para convocar una huelga indefinida a partir del próximo 4 de septiembre y ha avanzado que el próximo 25 de julio se concentrarán ante la Dirección General de Tráfico (DGT) para "protestar por los incumplimientos y engaños".

Aseguran que el complemento salarial específico que reclaman "fue prometido hace años, y por tres directores generales distintos". Asextra critica la "inmovilidad e inacción" de los responsables de la DGT y se reúne estos días con diputados de distintas formaciones en el Congreso con el fin de que puedan forzar con su intervención un desbloqueo de la situación.

El pasado 7 de julio el Consejo de Ministros aprobó, dentro de la oferta de empleo público, la creación de una Especialidad de Tráfico dentro del Cuerpo General Administrativo de la AGE. Adscrita al Ministerio del Interior pertenecerá al subgrupo C1 de funcionarios del Estado, lo que mejora las acutales condiciones de los examinadores.

No obstante, desde Asextra afirman que esto no da respuesta a sus demandas. Igualmente, aseguran que se intenta "confundir a la ciudadanía" y a los medios de comunicación con la supuesta creación de "más de 500" plazas, cuando "prácticamente todas están cubiertas por los actuales funcionarios y solo 70 son de nueva creación que, según prevé Asextra, vendrán en 2019 en el caso de que aprueben todos el curso de examinadores.

Desde las dificultades diarias de su autoescuela Abel Andrés Ayuso no ve “ninguna solución a corto plazo” y espera nuevos movimientos por parte de la DGT. “Estamos desesperados”, resume.