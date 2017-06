La conmovedora llamada de Gloria, atrapada en la torre incendiada en Londres, a su familia: 'Mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí'

Atrapados por el humo y las llamas en el piso 23 de la Grenfell Tower, que ardió pavorosamente en la madrugada del pasado miércoles en Londres, Marco Gottardi y Gloria Trevisan, una joven pareja italiana, quiso llamar a sus padres para transmitirles los angustiosos momentos por los que estaban atravesando y para hablar con ellos.

La pareja se mudó hace solo tres meses al apartamento y ambos estaban enamorados de sus vistas (Instagram).

Los dos son arquitectos y quedaron cautivados por las vistas de Londres que tenían desde la planta 23 de la Grenfell tower. Aquella fatídica noche, según han contado sus familias a la prensa italiana, los llamaron dos veces, primero para tranquilizarles y luego para despedirse de ellos ante un final que los dos adivinaban inminente. Después, aunque sus allegados han intentado ponerse en contacto con ellos, no han sabido nada más de la pareja.

La abogada de la familia Gottardi, María Cristina Sandrin, ha contado que Gloria se despidió diciéndole a su madre: "Gracias por todo lo que has hecho por mí". El padre de Marco, por su parte, ha contado que en la primera llamada su hijo "nos pidió que no nos preocupáramos, que todo estaba bajo control", pero más tarde les llamó de nuevo para decirles que el humo estaba subiendo y que estaban atrapados. "Estuvimos al teléfono hasta el último momento. Ya no sabemos más de ellos", han contado angustiados.

La cifra de víctimas mortales del pavoroso incendio que devoró el edificio en la noche del miércoles se ha elevado hoy a 30 y la policía teme que el número final pueda llegar a "las tres cifras". También ha admitido que será difícil identificar a numerosos fallecidos.