María Sara, de los ruedos a la política de la mano de Macron

Emmanuel Macron ha apostado por incorporar a las filas de su formación, ¡La República en Marcha!, perfiles alejados de la política tradicional de cara a las elecciones legislativas de julio.

Maria Sara ha sido una gran rejeonadora, aunque lleva diez años retirada del mundo del toreo. (Getty Images)

Entre los últimos fichajes destaca el de una mujer vinculada al mundo del toreo: Marie Sara, también conocida como María Sara, ambos sobrenombres de Marie Bourseiller.

Se trata de una exrejeonadora (dejó los ruedos hace ya diez años), ganadera y empresaria, muy conocida en Francia por su gran carisma.

Sara se presenta en la segunda circunscripción del departamento de Gard, donde tendrá que hacer frente al candidato del Frente Nacional, Gilbert Collard, conocido por sus salidas de tono machistas.

"He conocido toros muy duros. Soy consciente de que no será fácil, pero no me da miedo la lucha. He vivido tirunfos y también fracasos, y sé lo que son. Lo esencial es pelar desde las propias convicciones y los valores", declaraba a Midi Libre.

Marie Sara durante una corrida en el año 2005. (Getty Images)

Sara, que tiene 52 años, es una mujer fuera de lo común. Desde pequeña soñó con ser torero cuando ésta era una profesión aún reservada a los hombres. Y a fuerza de perseverancia logró convertirse en una de las pocas rejoneadoras de Francia.

Recuerda la revista Gala que aún tiene el luto reciente tras la dolorosa muerte de su marido, el empresario Christophe Lambert, quine falleció de un cáncer a los 51 años el año pasado.

Pero Sara no se arredra, y ahora se plantea con ilusión este nuevo reto.