Valls 'no cumple los criterios' para entrar en el partido de Macron

El movimiento del presidente electo francés, Emmanuel Macron, ha rechazado la oferta de incorporación lanzada por el ex primer ministro Manuel Valls, porque "no cumple los criterios", pero ha optado por no presentar candidato propio en su circunscripción.

"No nombraremos al interesado pero tampoco nos opondremos con un candidato", ha explicado el secretario general de ¡En Marcha! --ahora La República en Marcha--, Richard Ferrand. En este sentido, el partido de Macron renuncia de antemano a la circunscripción de Essonne, entre otras razones para evitar "humillar" a Valls con un rechazo frontal y no dar la impresión de promover una "venganza".

El futuro de Valls era una de las grandes incógnitas de las listas que ha presentado ¡En Marcha! este jueves. En total, más de medio millar de aspirantes intentarán conseguir para Macron la mayoría parlamentaria: 428 han sido presentados ya, con edades comprendidas entre los 24 y los 72 años y repartidos a partes iguales entre mujeres y hombres, según 'Le Figaro'.

La lista, por el momento, está incompleta, ya que Ferrand no ha desvelado la identidad de más de 140 candidatos que aún siguen "en negociaciones". "Hay varios nombres de republicanos electos que quieren participar en la dinámica de la concertación", ha explicado.

Al igual que ocurre con Valls, el movimiento de Macron tampoco presentará candidatos contra dos destacadas figuras de Los Republicanos, Bruno Le Maire y Nathalie Kosciusko-Morizet.

Ferrand ha insistido en que el objetivo de ¡En Marcha! es "la refundación de la vida política" y ha citado las elecciones parlamentarias como el "segundo acto" del proceso que comenzó con las presidenciales, vencidas por Macron el 7 de mayo. En este sentido, ha abogado por "la vuelta de los ciudadanos" al escenario político.

VALLS BUSCA SU SITIO

Valls se desmarcó del Partido Socialista en campaña para pedir el voto para Macron y este martes dio por "muerta" a la formación con la que ha llegado a ser primer ministro, después de la debacle electoral. El candidato socialista, Benoît Hamon, quedó relegado a la quinta plaza.

"Seré candidato de la mayoría presidencial", dijo en una entrevista concedida a la cadena gala RTL. "Quiero inscribirme en el movimiento La República en Marcha", añadió, para un día después escuchar de boca de un portavoz de este partido que no cumplía los requisitos necesarios.

Macron, que se impuso en la segunda vuelta del domingo a la líder ultraderechista Marine Le Pen, tomará posesión el 14 de mayo y podrá formar entonces un Gobierno. Sin embargo, la mayoría parlamentaria resultante de las elecciones de junio determinará la continuidad del Ejecutivo y el poder de decisión del nuevo presidente.

