La foto de una senadora australiana amamantando en su escaño a su bebé da la vuelta al mundo

Alia Joy se ha convertido en el primer bebé amantado en el Parlamento en Australia. La foto de su madre, la senadora por Queensland Larissa Waters, con su pequeña en brazos dándole de comer ha dado la vuelta al mundo, después de que ella misma la compartiera en su perfil de Twitter.

La senadora, de 40 años, que se incorporaba ayer al trabajo tras dos meses de baja, pretendía con esta acción reivindicar mayor espacio para los niños en los lugares públicos y, en general, mejroas en la conciliación.

“Me siento muy orgullosa de que mi hija Alia sea la primera bebé amamantada en el Parlamento. ¡Necesitamos más mujeres y padres en el Parlamento!”

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y