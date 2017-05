El misterioso asesinato de una pareja de médicos en su ático de lujo conmociona Boston

Lina Bolaños, de 38 años y ascendencia colombiana, y Richard Field, de 49 y procedencia británica, eran dos doctores respetados y queridos en la comunidad médica de Boston, donde vivían hasta que el pasado viernes un hombre, Bampumim Teixeira, entró en su apartamento y presuntamente los asesinó. Sería un luctuoso y trágico suceso más de no ser por las misteriosas circunstancias que lo rodean.

Lina y Richard, dos médicos respetados y queridos en Boston (Cordon Press).

Lina y Richard habían quedado para cenar en casa con unos amigos la noche en que los mataron. Unas horas antes, llamaron a sus invitados para cancelar el evento alegando que él no se encontraba bien. La misma noche, más tarde, un amigo recibió dos mensajes de texto en los que la pareja alertaba de que había un hombre armado en su domicilio. Ese amigo llamó a la policía.

Según informa el 'Boston Globe', cuando los agentes llegaron al domicilio, se encontraron unas llaves del apartamento en el suelo del pasillo. Con ellas abrieron la puerta del ático de lujo en el que vivían Lina y Richard, y encontraron a un hombre, completamente vestido de negro, contra el que abrieron fuego al verse amenazados y que resultó herido. Ese hombre es Bampumim Teixeira, que está bajo arresto en el hospital donde se recupera de sus heridas en la mano, la pierna y el abdomen.

En la inspección posterior de la vivienda, encontraron a la pareja con las manos atadas, degollados y con signos de haber sido víctimas de una crueldad inusual que la policía no se explica. También hallaron fotos cortadas de los dos médicos en el suelo, un mensaje de venganza escrito en la pared y una mochila negra repleta de joyas que pertenecerían supuestamente a Lina en un lugar "notablemente visible" de la casa, según han contado fuentes policiales al 'Boston Globe'.

El sospechoso, mientras el juez le lee los cargos en el hospital (Cordon Press).

La gran pregunta es: ¿por qué los mataron? Y a esa habría que añadir otra más: ¿por qué se ensañaron con ellos? Al parecer, los investigadores han descartado a priori que las víctimas conocieran a su asesino, pero... ¿cómo pudo entonces él acceder al ático, que está dentro de una urbanización fuertemente vigilada? ¿Por qué no había signos de que la puerta hubiera sido forzada ni de que se accediera a la vivienda por una ventana? ¿Abrieron las víctimas la puerta a su asesino?

Los amigos y familiares de la pareja dijeron no saber nada del presunto autor del crimen, pero una exnovia de Bampumim Teixeira, que no quiso facilitar su identidad, contó a la prensa local que hace una semana él la llamó y le contó que nunca volvería a verlo porque él no viviría mucho más, que no es "una buena persona", pero que nunca haría daño a nadie.

Sin embargo, todo apunta a que fue él quien mató a los doctores porque la policía lo halló en la escena del crimen. Tiene antecedentes por robar dos bancos y ha estado por ello en la cárcel. Ha trabajado como guardia de seguridad en la misma zona donde se encuentra el apartamento donde se produjo el crimen. Y ahora se recupera en un hospital de Boston, donde está detenido y donde un juez le ha leído los cargos de los que se le acusa.

Todo un misterio sin respuesta que ha conmocionado a toda la ciudad de Boston y que la policía investiga sin descanso esperanzada en que la declaración del sospechoso, cuando se recupere de sus lesiones, pueda arrojar luz sobre un caso que ha destrozado la vida de dos familias, que lloran a Lina y a Richard mientras esperan respuestas.