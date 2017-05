Quién es quién en la celebración de la victoria de Emmanuel Macron

La atípica familia de Emmanuel Macron quiso arroparlo anoche en el momento más importante de su (corta) vida política: cuando acababa de proclamarse presidente electo de Francia, de igual modo que lo ha estado apoyando durante toda la campaña electoral.

En la foto, Emmanuel Macron con Brigitte y la nieta mayor de los siete que tiene el matrimonio. De izquierda a derecha y rodeados con un círculo rojo, Tiphaine, Sébastien y Laurence (Getty Images).

En la explanada del Louvre, estaban por supuesto su mujer, Brigitte, y los tres hijos del primer matrimonio de ella con André-Louis Auzière: Sébastien, de 42 años e ingeniero de profesión, el más discreto de los tres; Laurence, de 39 y cardióloga; y la más joven, Tiphaine, de 33, abogada y la más involucrada de los tres en la campaña electoral de Emmanuel. El resto de los que acompañaban a Macron en el escenario forman parte de su equipo político en el movimiento 'En Marche!' ('¡En marcha!'), que fundó en abril de 2016.

Lo inusual de esta familia no es que ellos sean hijos del primer matrimonio de Brigitte, es que los tres tienen más edad de ser amigos del presidente electo, que sus hijastros. De hecho, Laurence, que nació como Emmanuel en 1977, fue su compañera de clase en Le Provindence, el colegio jesuita donde se formó el ahora presidente de Francia.

Y por el mismo motivo, sus nietos tienen más edad de ser sus hijos. En total, Brigitte le ha dado a Emmanuel siete nietos. Solamente los tres mayores estuvieron ayer en la celebración en la explanada de Louvre. La niña que acaparó todos los flashes es la mayor de los siete, hija de Laurence.

Emmanuel, con Brigitte y con la mayor de sus siete nietos, hija de Laurence (Getty Images).

Cuando durante la campaña el exlíder del Frente Nacional y padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, le recriminó no entender ciertas cuestiones ni tener visión de futuro porque no tiene hijos, Emmanuel Macron se apresuró a responderle, contundente: "Tengo hijos y nietos de corazón. Es una filiación que se construye, que se conquista, y eso usted no lo tendrá".

El próximo presidente de Francia tiene una relación envidiable con sus "hijos de corazón", a los que agradece haberle aceptado en su familia. "Si hay alguien para quien esto ha sido difícil ha sido para ellos" y los tres han correspondido siempre a a su cariño, arropándole cuando decidió presentarse a la carrera presidencial, estando presentes en sus mítines y, por supuesto, ayer, en la noche más crucial de su vida.