Primera gran victoria para Trump: la Cámara de Representantes da luz verde a la derogación del 'Obamacare'

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado por estrecho margen la ley que sustituirá a la reforma sanitaria impulsada por el expresidente Barack Obama, conocida como 'Obamacare', en una simbólica victoria para el actual mandatario, Donald Trump.

Con 217 votos a favor y 213 en contra, la Cámara de Representantes ha logrado sacar adelante el texto únicamente con el apoyo del Partido Republicano. Ningún demócrata ha dicho 'sí' a una ley que queda ahora en manos del Senado y que pasa página al fracaso legislativo de marzo, cuando los republicanos se vieron obligados a retirar la iniciativa por falta de apoyos.

Hace dos meses el Congreso rechazó dicha reforma por falta de apoyo del Partido Republicano (Getty Images).

"Muchos de nosotros hemos esperado siete años para depositar este voto", ha dicho el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, antes de la votación. Ryan fue precisamente uno de los principales rostros de la derrota previa, en la medida en que había asumido como propio un plan que no convenció a sus propios compañeros.

El presidente de la Cámara Baja ha comparecido junto a Trump y un amplio número de legisladores republicanos en la Casa Blanca, para celebrar lo que el vicepresidente, Mike Pence, ha descrito como "el principio del fin" del 'Obamacare'.

Trump, visiblemente satisfecho, ha alabado el "talento" de los republicanos y ha destacado que esta iniciativa a "unido" al partido. "El 'Obamacare' llevó 17 meses, nosotros lo hemos hecho en ocho semanas", ha esgrimido, en alusión a un programa que considera "increiblemente bien hecho".

De esta forma, ha dado por "muerta" una reforma que criticó con dureza en campaña y que, en su opinión, ya habría desaparecido si el Gobierno no siguiese "pagando un rescate" a las compañías aseguradoras. A estas empresas también les ha lanzado un mensaje: "Vuestras primas van a comenzar a bajar".

FIN DE CICLO

El congresista Chris Collins ha admitido exhalar "un suspiro de alivio" con la votación de este jueves, que implica "cumplir una promesa" realizada tanto por los legisladores como por el propio Trump, según 'The New York Times'. Para la demócrata Louise M. Slaughter, en cambio, la reforma pasará factura a los republicanos: "Nunca he viso un suicido político así en toda mi vida"

Unos 20 millones de estadounidenses habían logrado un seguro sanitario desde la aprobación del 'Obamacare' en 2017. Los republicanos, sin embargo, criticaban los costes asociados a dicha ley y la supuesta intromisión del Gobierno federal en cuestiones fuera de sus competencias.

El nuevo plan elimina las penalizaciones por no contratar seguros y reduce los programas de ayudas públicas, para apostar en cambio por créditos fiscales de entre 2.000 y 4.000 dólares al año por persona --con un máximo de 14.000 dólares por familia--.