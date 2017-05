¿Qué fue de Adou, el ‘niño de la maleta’ que conmocionó a España?

El próximo 7 de mayo se cumplen dos años de la llegada de Adou a España. Una llegada que se produjo en el interior de una maleta y cuya imagen, detectada por un escáner en la frontera de Ceuta, dio la vuelta al mundo.

Adou y su familia, procedentes todos de Costa de Marfil, vivieron una pesadilla que aún hoy no ha terminado del todo. El pequeño fue temporalmente ingresado en un centro de menores de Ceuta y su padre, Alí Ouattara, en la cárcel, acusado de un delito de tráfico de personas.

Adou, en el centro de acogida de Ceuta en el que estuvo ingresado temporalmente, posa feliz con un balón de fútbol que le regalaron.

A pesar de que el Gobierno tramitó a los pocos días el permiso de residencia de Adou “la familia vuelve a estar separada dos años después”, explica Nicolás Castellano, periodista especializado en migraciones y autor del libro ‘Me llamo Adou’ (Planeta), un relato pormenorizado de la difícil historia de vida de esta familia.

Y es que, tras lograr reunirse y pasar una temporada en Fuerteventura, Lucie, la madre de Adou, Adou y su hermana Mariam se marcharon a Francia, a París, hartos de que les reconocieran y pararan por la calle a hacerles fotos, agobiados por la situación del padre de la familia y porque aún no comprendían bien el español (en Costa de Marfil se habla francés).

Allí los pequeños están escolarizados, reciben ayudas del Ayuntamiento y Adou es uno más de tantos niños alegres que crecen en Saint-Denis jugando al fútbol y soñando con emular un día a Cristiano Ronaldo o Messi. Alegre, salvo por una cosa: le falta su padre.

Alí Ouattara, que se trasladó a Bilbao para estar más cerca de su familia, sigue pendiente de un juicio que pareciera que nunca llega. Y, con el pasaporte retirado, no puede salir de España. Le acusan de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, el mismo que se le imputa al patrón de una patera. Y le piden tres años de cárcel.

Sin embargo, Alí defiende que él nunca supo que iban a meter a su hijo en una maleta. Que jamás lo hubiera permitido de haberlo sabido. Sabe que podría haber muerto.

“Ahora están preocupados por lo que pueda venir, pero creen que esta exposición tan detallada, que la gente lo sepa todo, va a contribuir a una buena solución”.

DE LOS 56 A LOS 5.000 EUROS

Alí Ouattara, que cuando sucedió todo llevaba diez años trabajando en España, intentó durante años reunir a su familia por el mecanismo de la reagrupación familiar. Primero lo logró con su mujer, Lucie, en 2012, y tras numerosas trabas burocráticas con su hija, Mariam, en 2015. Pero en el caso de Adou le negaron la entrada al considerar que Alí no cumplía el mínimo económico que reclama la Ley de Extranjería por cada miembro familiar reagrupado: le pedían 799 euros por el cónyuge y 266 por cada miembro adicional a cargo. En total, 1.331 euros. Le faltaban 56.

"¿Cómo se va a integrar una familia si no dejamos que esté con los suyos?", se pregunta Castellanos.

Alí junto con su hijo Adou en Abiyán, cuando lo conoció por primera en 2010 vez tras pasar años trabajando en España.

En el libro defiende además que la ley fue mal aplicada, y que así lo reconoció después el Defensor del Pueblo, pues el propio texto prevé que el criterio económico puede aminorarse en los casos en los que el interés superior del menor lo requiera.

Sea como fuere, los Ouattara no querían dejar a Adou, con ocho años, solo en Costa de Marfil. El niño quería estar con sus padres y, tras la muerte de la abuela que se hacía cargo de sus cuidados, solo le quedaba allí un hermano mayor, Michael, centrado en sus propios estudios en la universidad. Fue en ese momento de desesperación cuando los Ouattara se pusieron en manos de las mafias y pagaron 5.000 euros por un traslado que, según les hicieron creer, sería seguro.

“Me acogieron de corazón y con los brazos abiertos, me dieron todo: ropa, comida, cursos, trabajo… pero estar obligado a vivir separado de mi familia me fue amargando la vida. No puedes vivir así, dejar a tus hijos en otro mundo. Así la acogida es incompleta, amarga, no puedes tragar con eso y conformarte con tener a tus hijos lejos”, cuenta Alí en un momento del libro.

UNAS ZAPATILLAS NUEVAS

En la reconstrucción de la historia de Adou que hace Castellanos son muchos los momentos duros. No en vano es la historia de una familia que vive años separada, de un padre que debe huir de un país roto por los enfrentamientos civiles, por temor a que le maten.

Pero también conmueve la humanidad con que la se encuentran Adou y su padre en los momentos más duros. Como los guardias civiles que, acostumbrados a ver todo tipo de dramas en la frontera, aún se estremecen por una imagen tan chocante como la que supone ver a un niño dentro de una maleta. Y se sienten culpables por haberle metido bajo los rayos de un escáner.

Como el agente que no puede soportar ver al niño descalzo y se para a comprarle unas zapatillas. Como las trabajadoras de la Cruz Roja que tanto han ayudado a Alí en Fuerteventura. O su empleadora en una lavandería de la isla, que le guardó el trabajo el tiempo que hizo falta.

Quizás por eso los Outtara sigan soñando con establecerse en España. “París es un refugio ante el miedo de que él pudiera entrar en la cárcel, pero la idea es regresar todos a España. Como Alí habla cinco idiomas quiere dedicarse al turismo, se está preparando”.