Muere repentinamente Kevin García, fundador de la banda Grandaddy

El músico Kevin García, integrante de la banda estadounidense de rock-indie Grandaddy, ha fallecido a consecuencia de "un ataque cerebral masivo", según ha anunciado este miércoles 3 de mayo el grupo a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook.

La muerte de Kevin ha sido tan repetnina como inesperada, consecuencia de un derrame cerebral. ( Grandaddy / Facebook)

"No hay palabras precisas para expresar lo que necesitamos. Estamos totalmente destrozados por decir que perdimos a nuestro amigo y compañero de banda Kevin García esta tarde. Sucumbió a los efectos de un ataque masivo. Todos pudimos decirle adiós y estuvo rodeado de sus más cercanos amigos y familiares aquí, en Modesto", California, ha indicado el grupo.

Así, ha recordado que Kevin García, que ha fallecido a la edad de 41 años, empezó a tocar con Grandaddy cuando tenía quince. "Era un verdadero ángel. Navegó la vida con una elegancia, generosidad y amabilidad que eran totalmente únicas. Y contagiosas. Era muy querido por muchos", han escrito sus compañeros.

Kevin García tenía previsto visitar España con Grandaddy, en el marco del festival Primavera Sound 2017 que se celebrará entre el miércoles 31 de mayo y el domingo 4 de junio en el recinto del Fòrum de Barcelona.

Entre los álbumes destacados de la banda, que alcanzó notoriedad en los 90, se encuentra 'Under the Western Freeway. En 2017 tras un largo paréntesis han regresado con 'Last Place'.