Esto es lo que sucede en tu cuerpo cuando resuelves un problema

Científicos de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, han descubierto qué es lo que sucede cuando las personas descubren cómo resolver un problema, es decir, cómo la gente experimenta realmente lo que se denomina "aprendizaje epifánico".

(Pixabay)

Así, a través de tecnología de 'rastreo-ojo' y de la dilatación de la pupila, han estudiado qué es lo que ocurre cuando las personas descubren cómo ganar un juego de estrategia en un ordenador.

"Pudimos ver a nuestros participantes en el estudio averiguar la solución a través de sus movimientos oculares mientras consideraban sus opciones", explica el coautor del estudio Ian Krajbich, profesor asistente de Psicología y Economía en la Universidad de Ohio. "Pudimos predecir que estaban a punto de tener una epifanía antes de que supieran que estaban llegando a ella", añade. Los resultados del estudio han sido publicados esta semana en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

ASÍ FUE EL EXPERIMENTO

En la pantalla había once números (de 0 a 10) dispuestos en un círculo (como un teléfono antiguo con los números dispuestos en una rueda giratoria). Los estudiantes eligieron un número y luego su oponente escogió un número. Los detalles de cómo ganar eran algo complejos, pero esencialmente la estrategia de juego óptima se reduce a elegir el número más bajo; por lo que elegir cero siempre era la mejor opción.

Los participantes jugaron 30 veces seguidas, siempre contra un nuevo oponente y un 'rastreador de ojo' bajo la pantalla del ordenador podía decir qué números estaban mirando mientras consideraban sus opciones durante partes del experimento.

LA DILATACIÓN DE LA PUPILA, CLAVE

Estos participantes dieron pistas de que iban a detectarlo en ese momento, aunque no se dieran cuenta. El 'eye-tracker' demostró que miraban al cero y otros números bajos más a menudo que otros en las pruebas momentos antes de su epifanía, incluso aunque terminaran optando por otros números. "No vemos su descubrimiento en su elección de números, sino que lo vemos en sus ojos -detalla Chen-. Su atención se centra en el cero y comienza a probarlo más y más".

Los hallazgos sobre la dilatación de la pupila proporcionaron evidencia adicional de que los que se dieron cuenta de la epifanía estaban reaccionando de manera diferente que otros. "Cuando tu pupila se dilata, vemos que es evidencia de que estás prestando mucha atención y aprendiendo", subraya Krajbich.

Los resultados mostraron que aquellos que experimentaron el aprendizaje de la epifanía experimentaron una dilatación significativa de la pupila mientras veían la pantalla de retroalimentación (diciéndoles si ganaban o perdían) antes de tomar la decisión. La dilatación desapareció después de que se comprometieran.

"Estaban mostrando signos de aprendizaje antes de comprometerse con el cero -relata Krajbich-. No vimos los mismos resultados para los demás". Estos hallazgos sugieren que hay que mirar dentro para experimentar verdaderamente la epifanía. "Lo que podemos extraer de esta investigación es que es mejor pensar en un problema que simplemente seguir a otros --sugiere Krajbich--. Aquellos que prestaron más atención a sus oponentes tendieron a aprender la lección equivocada".