La conmovedora carta de los padres de Madeleine McCann por el décimo aniversario de su desaparición

"Diez años, no hay forma de decirlo fácilmente, de describirlo, de aceptarlo... Cuando Madeleine desapareció, no podíamos pensar que esto duraría años... Y ahora aquí estamos... Madeleine, nuestra Madeleine... diez años...", escriben Kate y Gerry McCann, los padres de la pequeña de tres años que desapareció el 3 de mayo de 2007 en un apartamento de Praia da Luz, en el Algarve portugués.

La agonía de los padres durante estos diez años ha sido "horrible" (Getty Images).

Es fácil imaginar la desesperación de sus padres, la angustia, la pena, la incertidumbre... Ellos han querido tener unas palabras para su hija ahora que se cumplen 10 años, una efeméride que cae como una losa sobre sus esperanzas, pero que a la vez hace que renueven su compromiso de no cejar jamás en su empeño de encontrarla. Por ello han lanzado un mensaje a través de la página de Facebook para su búsqueda 'Official Find Madeleine Campaign'.

RELACIONADO: Una de las niñeras de Madeleine McCann en Praia da Luz rompe su silencio y describe la noche en la que desapareció

"Nos estamos preparando para las próximas semanas, será estresante y doloroso recordar viejas historias", explican, ya que son conscientes de la expectación de los medios de comunicación por un caso que conmocionó al mundo entero y que hizo correr ríos de tinta desde el principio. Por ello, piden respeto, y aseguran que no van a gastar energías en hacer desmentidos o precisiones sobre las informaciones que puedan aparecer, aunque sean "mentiras o medias verdades".

RELACIONADO: Dos nuevas hipótesis (y una chocante teoría de la conspiración)

"Si lo hiciéramos no tendríamos fuerzas para buscar a Madeleine, cuidar de nuestros hijos y seguir con nuestra vida", asegura, una existencia que dedicarán, mientras sus fuerzas se lo permitan, a buscar a su hija guiados, subrayan, por "la perseverancia y la gratitud".

Una imagen de la pequeña, de cuya desaparición se cumplen 10 años (Getty Images).

"Seguiremos adelante, haremos todo lo posible, nunca nos rendiremos y daremos los mejor que tenemos. Nos consideramos inmensamente afortunados de haber recibido el amor, la solidaridad y el apoyo de tantas personas buenas y decentes durante la última década. Ha habido muchos desafíos y muchos momentos malos a lo largo del camino, pero el calor, el estímulo y la positividad que hemos recibido de una mayoría tranquila de personas sin duda nos ha sostenido y nos ha hecho mantener la fe en la bondad humana. Y mientras eso esté ahí, siempre habrá esperanza", concluye su mensaje, en el que dan las gracias en nombre de toda su familia.

RELACIONADO: Un inspector cree que podría estar viva y su secuestrador haber confesado

La pequeña Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007 de su cama, cuando dormía junto a sus dos hermanos menores en el apartamento del Ocean Club donde estaba pasando unas vacaciones familiares en Praia da Luz, en Portugal. Sus padres en ese momento estaban cenando con unos amigos en un restaurante del mismo complejo turístico, a unos 40 metros de la habitación. Desde entonces, nada se sabe de la pequeña, que ahora tendría 13 años.