La singular y agitada vida sentimental de los candidatos al Elíseo (y sus antiguos inquilinos)

Algo tiene el Elíseo que pareciera que todos sus ocupantes han de tener una vida sentimental ajetreada o, al menos, inusual. Son pocas, muy pocas las coincidencias políticas entre los dos candidatos en liza que el próximo 7 de mayo se disputarán la Presidencia de Francia. Y, sin embargo, sí coinciden en una vida sentimental alejada de los patrones más convencionales.

Marine Le Pen besa a su pareja, Louis Aliot, en una foto que ella misma colgó en su perfil de Twitter en 2014 (Twitter).

Conocida es ya la historia de amor de Emmanuel Macron con su esposa Brigitte, una mujer a quien conoció cuando ella era su profesora y de quien le separan 25 años de edad. En su caso, lejos del tópico del ‘conquistador’ que acumula aventuras, el flechazo que experimentó al conocerla fue tan profundo que desde el primer momento supo que ella sería su mujer. “Haga lo que haga, me casaré con usted", le dijo al abandonar el instituto con rumbo a la universidad.

Ella estaba casada. Pero Macron cumplió su palabra y tras finalizar una excelente carrera académica (Escuela Normal Superior, diploma de Filosofía, Instituto de Estudios Políticos de París y Escuela Nacional de Administración), regresó para casarse con su amada. Y ella no pudo resistirse.

Briggitte y Emmanuel Macron durante un paseo campestre. (Getty Images)

El amor de Marine Le Pen se llama a día de hoy Louis Aliot y es uno de los vicepresidentes del Frente Nacional. Su relación con este amante del rugby divorciado y con dos hijos de un matrimonio anterior es sólida, no en vano llevan saliendo desde principios del año 2009, pero él no suele acompañarla a actos oficiales, no se han casado y ni siquiera viven juntos (aunque no es raro ver a Aliot en el mítico castillo de Montretout, la propiedad de la familia Le Pen).

Aliot ha renunciado públicamente a mudarse al Elíseo en caso de victoria y, en general, desecha practicar el papel de ‘primer monsieur’ con el objetivo de dejarle a ella todo el protagonismo y labrarse, por su parte, su propia carrera política.

La vida sentimental de Marine antes de Louis Aliot no ha sido nada fácil. Tras una etapa universitaria algo alocada se casó con 29 años con Frank Chauffroy, un empresario próximo al Frente Nacional del que se divorció apenas tres años después. Con él tuvo tres hijos en un año: tras el nacimiento de su hija Jehanne se quedó embarazada de gemelos, sus hijos Luois y Mahilde. Fue una temporada difícil para ella, según ha confesado en medios franceses en numerosas ocasiones.

Louis Aliot se mantien en un segundo plano tras Marine Le Pen. (Cordon Press)

Antes de encontrar la paz que ahora disfruta con Aliot tuvo un segundo matrimonio frustrado con Enric Lorio, otro destacado cargo dentro del Frente Nacional.

La imagen del apasionado beso con su actual pareja, una de las pocas en las que se les puede ver acaramelados, la colgó en 2014 la propia Marine para desmentir una publicación de la revista Closer, que aseguraba que estaban en crisis.

EL ELÍSEO Y EL AMOR

En Francia los vaivenes sentimentales en los presidentes son ya una tradición, si bien siempre se han tratado estas cuestiones con tanta discreción inicial como, a la postre, conocimiento público.

François Hollande, el actual presidente de Francia, no solo está inmerso en la crisis política de su partido, el socialista, que ha obtenido sus peores resultados tras su mandato, sino que afronta además una crisis personal con su actual pareja, la actriz Julie Gayet, hasta el punto de que publicaciones como ‘Closer’ aseguran que ya que han roto. Julie Gayet fue precisamente el motivo de su accidentada ruptura con la periodista Valérie Trierweiler, que llegó a publicar un libro desvelando detalles muy perjudiciales para la imagen pública de Hollande.

Lo cierto es que con ella a su vez había comenzado una relación tras romper su matrimonio con Segolénè Royal, madre de sus cuatro hijos, con quien hoy en día mantiene una buena relación.

François Hollande dejó a su mujer, Ségolène Royal, por la periodista de 'Paris Match' Valérie Trierweiler, en la imagen. (Cordon Press)

El historial sentimental de Sarkozy es también digno de novela. Antes de contraer matrimonio con la modelo, actriz y cantante Carla Bruni, a quien dio un inusual protagonismo como primera dama, Sarkzoy estuvo casado otras dos veces: con Marie-Dominique Culioli y Cécilia Ciganer-Albéniz. Incluso salió una temporada con una hija de Jacques Chirac.

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy, muy unidos, en una imagen reciente. (Cordon Press)

Pero sin duda la vida más turbulenta en materia de amores en el Elíseo fue la protagonizada por François Mitterrand, quien no solo tuvo sonadas aventuras sino que llegó a ocultar a una hija, Mazarine Pingeot, fruto de su relación con su última amante ‘oficial’ Anne Pingeot , durante una larga década.

Mazarine Pingeot Mitterand lleva hoy el apellido de su padre y se dedica a la literatura. (Getty Images)