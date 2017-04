Cierran el paso comercial en Ceuta tras la trágica muerte de una mujer

Decenas de familiares y vecinos y familiares marcharon a última hora de este lunes en Castillejos (Fnideq) en la ceremonia fúnebre por Batul el Hichu, la mujer de cuarenta años que falleció ayer aplastada por la muchedumbre tras producirse una avalancha en el lado marroquí entre los porteadores que querían entrar en Ceuta por el paso fronterizo del ‘Tarajal II’.

Batul el Hichu es solo la última víctima de los problemas que se acumulan en esta frontera, que cruzan miles de personas cada día (mujeres, en su mayoría, que cargan decenas de kilos a sus espaldas) para comerciar con mercancías. La masiva acumulación de gente deriva varias veces al día en avalanchas.

Vista general del paso comercial del 'Tarajal II'. EFE

De hecho, es el segundo caso de una porteadora muerta en la frontera en menos de un mes. El pasado 26 de marzo, otra mujer resultó muerta prácticamente en las mismas circunstancias y en el mismo lugar.

Las autoridades de Marruecos y España han acordado el cierre temporal del paso comercial. Según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, la decisión se ha adoptado tras celebrarse anoche en Marruecos una reunión para analizar la situación relacionada con la seguridad después de este fallecimiento.

Marruecos ha trasladado al Gobierno español que ha decidido cerrar el paso del Tarajal II hasta el próximo 2 de mayo con la intención de llevar a cabo una serie de medidas de seguridad para impedir las avalanchas en su lado del paso fronterizo.

También ha anunciado que adecuará algunos de los espacios de la colina próxima al vallado para evitar que se sigan produciendo estas avalanchas, que ya han dejado al menos dos muertas en los últimos meses.

Desde la apertura del Tarajal II en el mes de febrero se han tenido que decretar varios cierres por parte de las autoridades de ambos países debido a los problemas producidos por las avalanchas de personas en su entorno.

La Delegación del Gobierno decidió restringir a 4.000 entradas el número de personas que accedieran a la ciudad para realizar este paso de mercancías conocido como comercio transfronterizo.

LA DURA REALIDAD DEL CONTRABANDO

Envueltos en tristeza y lágrimas, los vecinos y familiares que ayer participaron en el entierro de Batul el Hichu, reclamaron encontrar una alternativa al contrabando de mercancía en la frontera entre España y Marruecos.

Batul no tenía hijos y se dedicaba al contrabando desde hace cuatro años para mantener a un marido que sufre una minusvalía física.

Familiares, vecinos y amigos de la víctima en el cortejo fúnebre. (EFE)

Mustafa Hichu, hermano de la víctima, se mostró emocionado por lo sucedido y contó a Efe que Batul tenía lesiones en la cabeza y falleció tras ser aplastada por la muchedumbre.

"Hablé con Batul anoche e intenté convencerla de dejar este oficio por los serios peligros que ahora conlleva y dedicarse a otro trabajo. Cuando hoy me llamaron a las 07.00 de la mañana no les dejé que me dijeran nada porque sabía que me iban a anunciar las malas noticias", contaba Mustafa entre lágrimas.