Esperanza Aguirre dimite de todos sus cargos: 'Me siento traicionada y engañada'

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha comunicado en una rueda de prensa todos sus cargos públicos.

Tras aguardar casi dos minutos ante los micrófonos en silencio esperando a que la dieran paso para comenzar la declaración ante los medios y con la mirada muy emocionada, Aguirre ha comenzado señalando que se siente "traicionada" y "engañada".

Aguirre, que ejercía como portavoz de su grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid, ha asumido la "responsabilidad que me corresponde por no haber sabido vigilar a Ignacio González". Asimismo, ha apuntado que "la corrupción se ha convertido en un problema central de la política española" y en este sentido ha apuntado que "los españoles tienen derecho a exigir que asumamos todas nuestras responsabilidades".

Esperanza Aguirre ha comunicado su decisión al Partido Popular tras la operación Lezo. (GTRESONLINE)

Emocionada, Aguirre ha recordado que González fue una persona de su "máxima confianza". "Le conocí en los años 80, en el Ayuntamiento, donde era funcionario por oposición". Ha relatado que le nombró subsecretario del Ministerio de Cultura y Educación, y después, ya no con ella, fue subsecretario de Estado de Administraciones Públicas e Inmigración.

Como presidenta de la Comunidad de Madrid le nombró vicepresidente. "En algunos momentos, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos", por lo que le pidió explicaciones, y se las dio "en privado de manera exhaustiva", ha continuado.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha finalizado su intervención sin admitir preguntas y abandonando inmediatamente la sala.

Aguirre convocaba a los medios de comunciación esta tarde a las 17.00 para despejar las incógnitas sobre su futuro político.

Aunque desde Génova se había negado por la mañana que se estuviera presionando a la expesidenta de la Comunidad de Madrid para forzar su dimisión, ésta ha sido la hipótesis más extendida tras saberse que haría un anuncio.

"No he oído ninguna acusación ni ninguna investigación que recaiga contra Aguirre. Me imagino que será ella la que tenga que explicar cualquier tipo de responsabilidad que considere que ha tenido en su relación con Ignacio González, fuera de cualquier acusación procesal o penal", manifestaba el vicesecretario de comunciación del Partido Popular, Pablo Casado, en una rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP que ha presidido la secretaria general, María Dolores de Cospedal, dado que Mariano Rajoy está de viaje oficial en Brasil.

Desde la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González la semana pasada, ha habido mucho ruido sobre cuándo Esperanza Aguirre tomaría una decisión sobre su futuro: el mismo viernes, cuando se esperaba el ingreso en prisión de González, los rumores apuntaban a que lo haría ese mismo día, tras conocer la decisión del juez Eloy Velasco.

Hace unos días eludía responder sobre uan posible dimisión. (GTRESONLINE)

También la sombra de la dimisión ha estado durante todo el fin de semana, cuando distintos medios lo daban por hecho para el sábado o para el domingo, si bien desde su entorno aseguraban que no había todavía nada y que Esperanza Aguirre decidiría cuándo dar el paso al respecto.

Preguntada ella misma la semana pasada por este asunto explicó que en ese momento no podía responder a si pensaba dimitir porque no tenía información de lo que estaba pasando con la Operación y cuando supiera, entonces podría contestar.

