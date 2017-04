Así es Brigitte Macron, una mujer poco convencional que puede convertirse en la primera dama de Francia

"Es la mujer que lo ha emancipado, que lo ha ayudado en sus estudios, que lo ha empujado a lo más alto", escribe Anna Fulder en el libro 'Emmanuel Macron, un joven tan perfecto'. "Pero lo más raro, es que es la única mujer de su vida", puntaliza la biógrafa del joven candidato de 39 años, recordando así que el de Brigitte y Emmanuel es un amor de adolescencia que se consolidó con su matrimonio en 2007 y que puede culminar con esta profesora y su marido en el Elíseo, la residencia oficial de los presidentes de Francia.

Casi 25 años separan a Emmanuel, de 39, y a Brigitte, de 64, unidos por una historia de amor poco convencional que ha sido durante mucho tiempo de lo más comentado en Francia, ya que se conocieron cuando él era su alumno. Aunque ella se empeña en autodefinirse como una 'femme normale' (una mujer normal), que hace sus recados como todo el mundo, lo cierto es que es de todo menos una 'mujer-florero'. Muchas voces aseguran en Francia que es ella la que está detrás del éxito político de Emmanuel Macron.

Cuando se conocieron, Emmanuel era un brillante estudiante de 17 años, aficionado al teatro y a la escritura, y las letras lo empujaron hacia Brigitte -su profesora de Literatura, casada, de 42 años entonces-, hasta el punto de que él, antes de marchar a la universidad, se declaró: "Haga lo que haga, me casaré con usted". Emmanuel Macron cumplió su palabra y tras finalizar una excelente carrera académica, regresó para casarse con su amada. "El amor se lo llevó todo a su paso y me llevó al divorcio. Imposible resistirse. Lo esencial era preservar a los míos, que aceptaron los cambios radicales", desvelaba ella en una entrevista concedida a 'Paris Match'.

Pero... ¿Quién es esta mujer que puede convertirse en la próxima primera dama de Francia? Nació en el seno de la acomodada familia Trogneux, que se dedica a la fabricación de chocolate desde hace cinco generaciones y posee varios establecimientos en Amiens, desde donde exportan a todo el mundo. El negocio familiar lo lleva su hermano Jean-Claude.

Se casó en 1974 con el juez André Auzière, al que ella define como "un adicto al trabajo y un caballero" en la mansión familiar de Touquet. Con él tuvo tres hijos -Sebastian, de 42 años, Laurence, de 40 y Tiphaine, de 33- que les han dado siete nietos. Se divorció de él y volvió a casarse en 2007, en el mismo escenario que en su primer matrimonio, con el que puede convertirse en el próximo presidente de Francia. De hacerlo sería, con sus 39 años, el más joven de la historia del país.

Dejó su trabajo de profesora hace solo dos años y no se separa de su marido. De hecho, es ella la que dirige la campaña de Macron en las publicaciones del papel 'couché'. Ha concedido cuatro entrevistas a 'Paris Match' desde que su marido aspira a ser jefe del Estado, la primera de ellas, contando abiertamente su historia de amor, algo por lo que el candidato se disculpó, al entender que su vida personal no tenía por qué verse mezclada en sus aspiraciones políticas.

"Mi pareja, mi familia, es algo que me importa mucho, no una estrategia con la que exponerme. Ha sido una torpeza y asumo plenamente que será una estrategia que no se reproducirá", dijo Macron entonces tras la primera exclusiva de la pareja en 'Paris Match'.

Ella asegura que su papel no es estar en primera línea, ni tampoco esconderse, por eso siempre está "al lado" de Emmanuel, al que, según confiesa a su círculo cercano, tiene que contener: "Me tienes que ayudar a calmarlo. No es muy divertido vivir con Juana de Arco", desvela la prensa del corazón francesa esta semana que habría contado ella a una amiga.

Sin embargo, medios como 'Le Monde' aseguran que su papel no es testimonial, sino muy activo. Según sus fuentes, la posible futura primera dama ya se encargaba de parte de la agenda de su marido cuando era ministro de Finanzas de François Hollande. Organizaba cenas con personalidades y recibía a personas en su nombre. Y, ahondando en esta imagen, los viñetistas franceses la apodan 'mamá Macron', ya que, aseguran, es ella la que ha moldeado cuidadosamente al que puede ser el próximo presidente de Francia.