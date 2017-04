Rajoy dice que irá 'encantado' a declarar como testigo al juicio de Gürtel

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que irá "encantado" a declarar como testigo en el 'caso Gürtel' y ha enmarcado esa declaración en "un acto de pura normalidad". Aunque ha dicho que no iba a entrar a valorar el cambio de criterio del tribunal que juzga esta trama de corrupción, le parezca "razonable o no", aunque sí que ha recordado que antes se había rechazado esa misma solicitud.

Mariano Rajoy (EFE).

Se trata de las primeras declaraciones del jefe del Ejecutivo dos días después de que el tribunal que enjuicia la primera parte de la trama Gürtel acordara llamarle como testigo, una decisión que ha causado gran sorpresa tanto en las filas del Gobierno como del PP. Se trata del primer presidente en ejercicio que es llamado a declarar como testigo en un proceso judicial.

Antes de clausurar la Asamblea General de la CEOE, en el auditorio de Telefónica, Rajoy ha señalado ante los periodistas -en una comparecencia de poco más de un minuto de duración- que afronta esa declaración ante el tribunal "con absoluta normalidad" y que acudirá "encantado" para "aclarar lo que quieran aclarar".

"Llevo diciendo durante mucho tiempo que cumplir la ley y hacer caso de las resoluciones de los tribunales es algo obligado para todos, me he referido también a los gobernantes y en mi caso también. Es mi obligación e iré encantado a lo que tengan buen preguntar y aclarar lo que quieran aclarar. Eso ya lo veremos en su momento, pero esto es un acto de pura normalidad", ha apostillado.

¿POR VIDEOCONFERENCIA? "ESTARÉ A LO QUE ME DIGA EL TRIBUNAL"

En cuanto a cómo será esa declaración y si tiene previsto hacerla por videoconferencia desde su despacho en el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo se ha limitado a decir que lo hará como le digan los tribunales. "Estaré a lo que me diga el tribunal", ha enfatizado.

Al ser preguntado después por el cambio de opinión del tribunal que juzga la trama Gürtel, el presidente del Gobierno ha respondido que él no iba a "comentar las resoluciones de ningún tribunal". "Me parezcan razonables o no. No lo he hecho nunca", ha agregado.

No obstante, ha recordado que "en tres oportunidades dijeron que no tenía que ir como testigo" y "ahora dicen que sí". "No dije nada en las otras oportunidades y ahora tampoco", ha manifestado, para subrayar que su opinión es "la propia" de un presidente del Gobierno y no la va a cambiar.

Aunque los periodistas han intentado recabar la opinión del jefe del Ejecutivo por la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por el presunto desvío de fondos cuando presidía el Canal de Isabel II, ha rehusado responder más preguntas.