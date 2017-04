El acoso escolar en España está por debajo de la media de la OCDE, según PISA

El porcentaje de alumnos de 15 años que reconoce que sufre acoso escolar de manera frecuente en España se eleva al 6% frente al 8,9% de la media de los países de la OCDE, según el informe 'El bienestar de los estudiantes: Resultados de PISA 2015', presentado este miércoles 19 de abril a nivel mundial.

Esta es una de las principales conclusiones que se desprenden del último informe PISA, conocido por los resultados en Matemáticas, Lectura o Ciencias del alumnado de 72 países, pero que en esta edición incluye un nuevo análisis sobre su contexto personal y familiar tras contestar un cuestionario específico de 35 minutos, que, además, en el caso de España, completaron directores, profesores y padres.

La OCDE amdite que se trata de un problema grave que repercute en el rendimiento económico. (GTRESONLINE)

Así, en el capítulo dedicado al 'bullying', la OCDE admite que se trata de un problema grave, que se ha visto acrecentado por el uso de las nuevas tecnologías. La proporción de estudiantes españoles que sufren acoso de manera regular en España se asemeja a la de Alemania o Perú (ambos con un 6,1%).

El 'bullying' en España es sobre todo psicológico y social --insultos, amenazas, aislamiento, rumores...-- más que físico, que representa el 3% frente al 4% de media de la OCDE. Es precisamente este acoso físico el utilizado de forma generalizada en todos los países para medir la incidencia de este problema en sus sistemas educativos, si bien el informe revela que un 14% de los alumnos españoles dice que ha sufrido algún tipo de hostigamiento alguna vez al mes (OCDE 19%).

"No hay en España un acoso escolar tan grande y violento, pero si psicológico", ha advertido el director de Educación de la OCDE, Andreas Schleicher, que ha advertido de que los centros educativos, los profesores y los padres están más concienciados respecto a la agresión física y no social o psicológica, que es "más difícil de detectar". "Hay formas de acoso más invisibles pero no por ellos menos importantes", ha aseverado.

Así, un 8% de los encuestados afirma que sus compañeros se burlan de ellos (OCDE 11%); a un 3% le han amenazado (4% OCDE); a un 4% le han robado o destrozado alguna pertenencia sus compañeros, el mismo dato que la media de la OCDE, o un 6% ha asegurado que sus compañeros han difundido rumores desagradables sobre ellos en algún momento (8% OCDE).

Qatar lidera esta tabla (19,1%), seguido de Nueva Zelanda (18,3%), mientras que Corea y Holanda, con el 2,1% y el 3,3%, respectivamente, son los países que presentan los datos más bajos de alumnos que aseguran que sufren acoso de sus iguales varias veces al mes.

INFLUENCIA SOBRE EL RENDIMIENTO ESCOLAR

Además de estos datos generales, el informe identifica la influencia del 'bullying' en el rendimiento del alumnado y señala que en España, los centros en que el 10% de su alumnado sufre este tipo de hostigamiento obtienen un resultado 21 puntos inferior en Ciencias que aquellos centros educativos donde las víctimas de acoso se reducen al 5%.

El informe PISA señala también que en España el 'bullying' no está tan directamente relacionado con el tipo de centro, como sí ocurre en la media de la OCDE, donde este problema es mayor en los colegios e institutos de lugares más desfavorecidos.

Casi uno de cada tres alumnos que admite que sufre intimidación de otros compañeros declara no estar satisfecho con su vida y el 35% dice sentirse ajeno al centro escolar. Además, la exposición frecuente al acoso es dos veces mayor entre los estudiantes que no sienten el apoyo de sus padres para superar las dificultades en el colegio y quienes por el contrario cuentan con apoyo parental.

USUARIOS "EXTREMOS" DE INTERNET

PISA 2015 mide el bienestar de los alumnos con preguntas sobre su sentido de pertenencia al centro escolar, la exposición al acoso entre iguales, las relaciones con sus profesores y también sobre su tiempo libre.

Sobre esto último, la OCDE alerta de que en España hay un 22% de alumnos de 15 años que define como "usuarios extremos de internet" porque dedican más de seis horas a navegar un día cualquiera de la semana y un 69% declara sentirse "realmente mal" si no tiene conexión a Internet frente al 54% de la OCDE.

De media, los adolescentes españoles navegan durante 167 minutos al día (algo más de dos horas y media) de lunes a viernes, 20 minutos más que la media de la OCDE. Asimismo, los estudiantes españoles se conectan a la red los fines de semana durante 215 minutos (dos horas y media), 30 minutos más que la media del resto de países que han participado en esta encuesta.