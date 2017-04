¿Por qué ha convocado Theresa May elecciones anticipadas en Reino Unido el 8 de junio?

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este martes que solicitará al Parlamento la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 8 de junio con el fin de fortalecer la posición negociadora del país de cara al Brexit y garantizar la estabilidad.

May solicitó formalmente a la Unión Europea el inicio de las conversaciones para el Brexit el pasado 29 de marzo, después de que los británicos decidieran en el referéndum del 23 de junio de 2016 por un 52 por ciento que querían abandonar el bloque.

Desde el Gobierno, se había descartado en todo momento la convocatoria de elecciones antes de la siguiente cita con las urnas, prevista para 2020.

Las comparecencias frente a Downing Street suelen reservarse para hacer grandes anuncios. May solo había hablado desde aquí tras suceder a David Cameron como primer ministro, mientras que éste hizo desde aquí el anuncio de su renuncia tras el fracaso del referéndum sobre el Brexit.

En este sentido, la primera ministra ha defendido que su Gobierno ha cumplido con el "mandato" y ha recalcado que "Reino Unido está abandonando la UE y no puede haber vuelta atrás".

"En este momento de enorme significado nacional debería haber unidad en Westminster pero, en lugar de ello, hay división", ha lamentado la 'premier' reprochando a los laboristas sus amenazas de "votar en contra del acuerdo final que alcancemos con la UE" o a los liberaldemócratas su intención de paralizar al Gobierno. También se ha mostrado crítica con la postura de la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, y de su partido, el SNP, así como con algunos lores.

"Nuestros oponentes creen que porque la mayoría del Gobierno es tan pequeña nuestra resolución se debilitará o que pueden obligarnos a cambiar el rumbo" pero, ha añadido tajante, "se equivocan, subestiman nuestra determinación a hacer el trabajo".

En este sentido, May ha asegurado que no está dispuesta a "permitirles poner en peligro la seguridad de millones de trabajadores en todo el país porque lo que están haciendo perjudica el trabajo que debemos hacer para prepararnos para el Brexit y debilita la posición negociadora del Gobierno en Europa".

La primera ministra ha reconocido que ha accedido a "regañadientes" a que es necesario convocar elecciones anticipadas y que estas deben ser "ahora" porque de lo contrario la oposición continuará "con su juego político" y el país afrontaría las próximas elecciones generales, previstas para 2020, en la "fase más difícil" de su negociación con la UE.

"La división en Westminster pondría en peligro nuestra capacidad de hacer un Brexit exitoso y provocaría incertidumbre e inestabilidad en el país", ha insistido, subrayando que aún hay una "oportunidad" ahora, ya que la UE todavía está elaborando su "posición negociadora" y aún no han comenzado las conversaciones detalladas.

"Desde que me convertí en primera ministra dije que no debería haber elecciones hasta 2020 pero ahora he llegado a la conclusión de que el único modo de garantizar certeza y estabilidad en los próximos años es celebrando estas elecciones y buscando vuestro apoyo para las decisiones que debo tomar", ha explicado May a los británicos