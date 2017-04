La depresión no siempre se manifiesta a través de la tristeza

La depresión, que afecta a 1 de cada 10 personas, no siempre se manifiesta a través de la tristeza, según afirma el psiquiatra Diego Urgelés, que ha explicado que "para detectar la depresión no sólo hay que tener en cuenta la tristeza. Hay veces que incluso ésta puede no aparecer". Algunos datos claves para detectar que alguien padece depresión "son el insomnio o el exceso de sueño, la falta de energía y la apatía. También suele ser un indicador la falta de apetito".

La depresión afecta a 1 de cada 10 personas (Pixabay)

"Aunque lo primero que hay que hacer ante estos es descartar otras enfermedades que pueden estar produciendo la depresión como pueden ser problemas endocrinos, inmunes, deficiencias vitamínicas o anemias entre otros muchos", ha advertido.

TERCERA CAUSA DE DISCAPACIDAD

La depresión afecta en España a una de cada diez personas a lo largo de su vida y es la tercera causa de discapacidad. Además, está detrás de una gran parte de los suicidios, ha indicado el doctor.

En España ocasiona gastos anuales superiores a 10.000 millones de euros, es decir, un coste para la sociedad superior al 1 por ciento del PIB. En los últimos años, el número de afectados ha crecido debido a diferentes factores como el envejecimiento de la población, los entornos laborales cada vez más estresantes o la exposición continuada a la luz.

CAUSAS Y TRATAMIENTO

El síndrome depresivo es el resultado del desgaste de algunas zonas del cerebro cuya capacidad de reparación se ve disminuida debido a la edad avanzada o los problemas hormonales. Una vez detectada la patología, para tratar la depresión, se deben seguir tres pasos fundamentales, conseguir un sueño reparador, disminuir la ansiedad y usar fármacos o psicoterapia.

"Actuar sobre los factores de riesgo, mejorar la formación de los profesionales, aumentar la detección de casos e informar adecuadamente a la sociedad acerca de esta enfermedad son las asignaturas pendientes de una política de salud pública claramente insuficiente, ha querido destacar Urgelés.

Una de las grandes barreras en la enfermedad es el obstáculo para su tratamiento, ya que los pacientes depresivos no suelen quejarse, no piden mejores tratamientos ni que se luche contra su enfermedad, han transmitido desde la Clínica Nuestra Señora de La Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.